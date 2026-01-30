Wolfsburg : Mohamed Amoura mis à l’écart pour raisons disciplinaires

L’été dernier, Mohamed Amoura a été pisté par de nombreux clubs après une belle première saison à Wolfsburg. Proche de signer à Benfica, l’attaquant algérien n’a finalement pas signé au Portugal et est resté une saison supplémentaire en Allemagne. Finalement, l’ancien de l’Union Saint-Gilloise réalise une meilleure saison individuelle que collective.

Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 18 matches, l’attaquant de 25 ans est intéressant même s’il a raté sa CAN avec l’Algérie en inscrivant zéro but. Ce vendredi soir, pour la rencontre de Bundesliga entre Cologne et Wolfsburg, Amoura a été écarté. Dans un post sur les réseaux sociaux, le club allemand explique que sa mise à l’écart est due à des raisons disciplinaires.