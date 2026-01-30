Menu Rechercher
Commenter 5
Bundesliga

Wolfsburg : Mohamed Amoura mis à l’écart pour raisons disciplinaires

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Amoura @Maxppp
Cologne 1-0 Wolfsbourg

L’été dernier, Mohamed Amoura a été pisté par de nombreux clubs après une belle première saison à Wolfsburg. Proche de signer à Benfica, l’attaquant algérien n’a finalement pas signé au Portugal et est resté une saison supplémentaire en Allemagne. Finalement, l’ancien de l’Union Saint-Gilloise réalise une meilleure saison individuelle que collective.

La suite après cette publicité
VfL Wolfsburg
ℹ Mohammed Amoura steht heute aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader.
Voir sur X

Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 18 matches, l’attaquant de 25 ans est intéressant même s’il a raté sa CAN avec l’Algérie en inscrivant zéro but. Ce vendredi soir, pour la rencontre de Bundesliga entre Cologne et Wolfsburg, Amoura a été écarté. Dans un post sur les réseaux sociaux, le club allemand explique que sa mise à l’écart est due à des raisons disciplinaires.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Wolfsbourg
Mohamed Amoura

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Wolfsbourg Logo Wolfsbourg
Mohamed Amoura Mohamed Amoura
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier