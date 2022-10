Southampton surveille Zakaria Aboukhlal

La Ligue des Talents. Alors qu'il a rejoint Toulouse en provenance de l'AZ contre la somme de 2 millions d'euros cet été, Zakaria Aboukhlal fait tourner les têtes outre-Manche. Selon Football Insider, le natif de Rotterdam et international marocain (11 sélections, 2 buts) ferait l'objet d'une attention particulière de la part de Southampton, mais que Leicester garderait également un œil sur l'ailier de 22 ans.

Pour sa première saison dans l'élite du football français, le joueur formé à Willem II délivre de belles performances et se révèle décisif pour le Téfécé. En 12 rencontres de Ligue 1 disputées, il a déjà inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Des prestations qui pourraient lui ouvrir les portes du prochain Mondial (20 novembre - 18 décembre), compétition pour laquelle se sont qualifiés les Lions de l'Atlas, eux qui figurent dans le groupe F, aux côtés de la Belgique, du Canada et de la Croatie.