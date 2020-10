Le vestiaire du Barça touché par la sortie médiatique de Lionel Messi, Tottenham a trouvé son attaquant

La suite après cette publicité

Les mots de Messi ont fait du bien

En Espagne, Lionel Messi continue de faire grand bruit, et fait de nouveau la couverture de Sport. Cette fois, le journal catalan explique que les mots forts de l'Argentin ont touché le vestiaire barcelonais, et que ce discours a eu une vraie répercussion. Selon le journal, cela a eu l'effet d'un « baume » sur ses coéquipiers, et qui vont pouvoir « respirer à nouveau ». Ce discours d'unité a également beaucoup plu à son nouveau coach Ronald Koeman ajoute le journal, et va permettre d'installer une meilleure ambiance de travail au sein du groupe barcelonais.

«L'Inter envoûte»

En Italie, ça jouait ce mercredi, et deux équipes ont fait une très bonne impression. D'abord, l'Atalanta qui a étrillé la Lazio 4 buts à 1 ! « C'est très bien » pour la Dea, selon La Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose salue également la jolie performance de l'Inter, qui s'est imposée largement face à Benevento (5-2). Globalement, c'est toute la presse transalpine qui rapporte la grande forme du club lombard, comme Quotidiano Sportivo qui titre : « Belle et pragmatique, l'Inter envoûte ». Le journal met aussi en avant le doublé de Romelu Lukaku, déjà inarrêtable. En Une de Tuttosport aussi on parle de ces deux nettes victoires, mais le prisme est différent. En effet, le journal italien s'adresse ici à la Juve directement. « Attention à ces deux-là », prévient le canard. Les équipes de Conte et Gasperini lancent le duel pour le Scudetto à la Juve.

Carlos Vinicius est à Londres

Au Portugal en revanche, on parle mercato ! Benfica pourrait laisser filer Carlos Vinicius du côté de Tottenham ! «José Mourinho le prend», affirme Record, qui parle d'un accord entre les deux clubs, et que l'opération est déjà bouclée. L'attaquant brésilien de 25 ans va être prêté pour la saison du côté de Londres, avec une option d'achat qui s'élève à 40 M€. L'ancien joueur de l'AS Monaco est d'ailleurs dans la capitale anglaise, afin d'y passer une série d'examens médicaux. Tout pourrait donc être bientôt officialisé, si on en croit le journal lusitanien.