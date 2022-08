Le Real Madrid pense à Amine Gouiri pour l'après-Benzema !

La suite après cette publicité

Finaliser l'arrivée d'un nouvel attaquant, voici l'objectif du Real Madrid depuis plusieurs semaines. Et pour cause. Avec un Karim Benzema vieillissant bien que rayonnant sous la tunique madrilène, les hautes sphères de la Casa Blanca s'activent pour préparer l'avenir, qui plus est à l'heure où le champion d'Espagne en titre vient de perdre Luka Jovic et Borja Mayoral et pourrait aussi voir Mariano Diaz voguer vers de nouveaux horizons. Mais la tâche ne s'annonce pas simple.

Après avoir convoité Gabriel Jesus, parti à Arsenal, Timo Werner, déterminé à retrouver le RB Leipzig, Benjamin Šeško, dans le viseur de Manchester United ou encore Raúl de Tomás, le Real peine à trouver la perle rare. Pour autant, les dernières informations de Radioestadio Noche et de SPORT confirment que les Merengues n'ont clairement pas l'intention de renoncer. Pour le futur de son secteur offensif, le champion d'Europe 2021 serait donc prêt à accélérer les négociations pour Amine Gouiri. Les Merengues voudraient, en effet, acquérir le prodige niçois avant que son prix ne soit trop élevé et pourrait l’acheter dès cet été.

Un prêt à Nice avant de rejoindre l'Espagne ?

Acheté 7 millions d'euros il y a deux ans à l'OL, le buteur de 22 ans n'a pas mis longtemps à convaincre les supporters niçois de son talent. Il faut dire que l'international espoir tricolore s'est rapidement rendu indispensable sur le front de l'attaque du Gym. Avec 22 buts en deux saisons, un impact offensif de tous les instants et quelques réalisations magnifiques, Gouiri est devenu l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Des performances qui ont donc tapé dans l'œil du Real. Conscient de la concurrence - le Stade Rennais et West Ham ont également montré un intérêt pour l'attaquant niçois - le Real aurait d'ores et déjà une idée pour attirer le natif de Bourgoin-Jallieu.

Face à la valeur marchande du joueur, estimée à 42 millions d'euros selon Transfermarkt, les dirigeants madrilènes penseraient, en effet, à récupérer Gouiri en 2023 seulement et ainsi le prêter à la formation azuréenne au cours de la saison prochaine. Un deal imaginé qui semble malgré tout complexe, compte tenu des positions actuelles. Selon nos dernières informations, un départ de la cité azuréenne n'est absolument pas à l'ordre du jour pour l'international des moins de 21 ans. Une chose est sûre, le Real multiplie les pistes et prépare déjà l'après-Benzema.