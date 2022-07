Mercato : la position claire de Nice pour Amine Gouiri

La suite après cette publicité

Acheté 7 M€ il y a deux ans à l'OL, Amine Gouiri n'a pas mis longtemps à se mettre les supporters niçois dans sa poche. Il faut dire que l'international espoir tricolore s'est rapidement rendu indispensable sur le front de l'attaque du Gym. Avec 22 buts en deux saisons, un impact offensif de tous les instants et quelques réalisations magnifiques, Gouiri est devenu l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1.

De quoi attiser la convoitise et l'attention de plusieurs clubs dont le PSG. Et ce n'est pas les derniers mois plus compliqués au Gym qui ont changé les rapports élogieux des scouts à son encontre. Il faut dire que le natif de Bourgoin-Jallieu n'a pas vraiment joué à son poste en deuxième partie de saison puisque Christophe Galtier l'a plutôt fait jouer sur le côté gauche, pas vraiment le meilleur endroit pour que Gouiri puisse exploiter ses qualités.

Nice ne veut pas s'en séparer

Oui mais voilà, Galtier est parti au PSG et Lucien Favre est arrivé. Et le technicien suisse compte sur les talents de buteur de l'ancien Lyonnais. Selon nos informations, un départ de la cité azuréenne n'est donc absolument pas à l'ordre du jour pour celui qui reste sur 3 buts en 3 matches avec les Bleuets le mois dernier.

Pas une bonne nouvelle pour le Stade Rennais et pour West Ham qui s'intéressaient de près à Amine Gouiri. En attendant un possible départ de Kasper Dolberg cet été, l'attaquant niçois de 22 ans, qui reste sous contrat avec le Gym jusqu'en juin 2024, est donc bien parti pour mener l'attaque niçoise cette saison sauf offre mirobolante d'ici le 31 août...