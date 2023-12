OM : Gennaro Gattuso sous le charme de Chancel Mbemba

En conférence de presse ce vendredi après-midi avant d’affronter Clermont demain au Vélodrome pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso (45 ans) n’a pas caché son amour pour son défenseur central congolais Chancel Mbemba (29 ans), qui a même porté le brassard de capitaine à Brighton en milieu de semaine (défaite 1-0).

«L’an dernier, il a fait une bonne saison. Cette année, c’était plus difficile. Il a recommencé avec des consignes différentes. Il s’est amélioré physiquement et mentalement. J’aime lui parler, il est doux et il transmet quelque chose qui rassure. Il a de grande valeurs sportives et humaines. C’est difficile de rentrer dans sa tête. Il peut parfois rester fermé», a déclaré le coach de 45 ans face aux journalistes.