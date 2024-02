Le Real Madrid a fait plier Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera bientôt un nouveau joueur du Real Madrid. Ça, le Paris Saint-Germain en est convaincu depuis que l’attaquant star lui a annoncé qu’il quittera les Rouge et Bleu à la fin de la saison. Désormais, ce sont les détails contractuels du Français qui font parler. Marca révélait hier que tout était signé, et aujourd’hui, on commence à en savoir davantage sur cette situation.

Cependant, certains médias continuent d’affirmer que tout n’est pas réglé à 100% entre Mbappé et le Real Madrid. C’est le cas de l’émission Partidazo de la Cope. Selon le programme diffusé sur la radio Cadena COPE, l’entourage d’Al-Khelaïfi affirme que l’accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid est en très bonne voie, mais pas encore ficelé à 100%. C’est-à-dire que le volet des droits d’image n’est pas encore réglé.

Mbappé touchera beaucoup moins d’argent qu’au PSG

Mbappé veut un pourcentage supérieur aux 50% que le Real Madrid a l’habitude de céder. Enfin, le média espagnol indique que le PSG pense que le clan Mbappé, et plus particulièrement Fayza Lamari, utilise les clubs de Premier League pour mettre la pression dans les négociations avec Florentino Pérez. De son côté, l’émission El Chiringuito a dévoilé des détails plus précis concernant la rémunération du Français, confirmant la dernière tendance à ce sujet.

En effet, Marca indiquait hier que Mbappé toucherait un salaire annuel net compris entre 15 et 20 M€ et que sa prime à la signature serait d’environ 50 M€. Eh bien, d’après El Chiringuito, tous ces chiffres seraient un peu moins élevés ! Ainsi, le champion du monde 2018 toucherait 14 M€ nets par saison et Madrid ne lui verserait qu’une prime à la signature de 40 M€. On est donc très loin de ses revenus au PSG. Et ce n’est pas tout. Mbappé touchera logiquement 100% de l’argent des contrats passés avec ses partenaires avant sa signature au Real. En revanche, il devra verser 20% à la Casa Blanca pour tous les partenariats qu’il signera en tant que nouveau Merengue.