Fiorentina : premiers contacts établis avec l’entourage de Mateo Retegui

C’est la belle surprise du football italien cette saison. L’attaquant italo-argentin Mateo Retegui (24 ans) a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Serie A depuis sa convocation en Nazionale par le sélectionneur Roberto Mancini (3 sélections, 2 buts). Selon nos informations, la Fiorentina compte bien griller la concurrence dans la course à la signature du natif de San Fernando en Argentine. En cas de départ de son attaquant brésilien Arthur Cabral, la direction a coché le nom du buteur prêté par le Boca Juniors au Club Atlético Tigre. Les bonnes relations qu’entretiennent le directeur général Joe Barone et le directeur sportif Daniele Pradè avec Alessandro Moggi, chargé d’être l’intermédiaire dans les négociations entre la Viola et les deux clubs argentins, sont capitales pour boucler l’arrivée de Retegui en Toscane. Surtout que Moggi a déjà été amené à travailler avec la Viola lors du transfert de Nico Gonzalez.

D’après nos indiscrétions, les dirigeants du club toscan peuvent également s’appuyer sur Nicolás Burdisso, aujourd’hui directeur technique à Florence. En effet, l’ancien défenseur argentin est très proche de Mateo Retegui, puisqu’il lui a offert son premier contrat professionnel lorsqu’il était directeur sportif du Boca Juniors. D’ailleurs, Burdisso était à Buenos Aires ce weekend pour mener à bien la suite des négociations. Il connaît parfaitement l’entourage du joueur ainsi que le puissant agent et avocat argentin Christian Bragarnik qui représente l’attaquant de 24 ans. Selon nos informations, le Boca Juniors et le Club Atlético Tigre sont prêts à accepter un peu moins que la clause libératoire initiale fixée à 15 millions d’euros en raison des liens solides entretenus avec la Fiorentina. Longtemps en avance dans le dossier, l’Inter Milan a laissé la piste de côté pour se concentrer sur de nouveaux profils offensifs.

