BL : le Bayern Munich et Robert Lewandowski déroulent contre le Hertha Berlin

Vainqueur du FC Cologne (3-2) le week-end dernier, le Bayern Munich défiait le Hertha Berlin ce samedi avec la volonté de rejoindre le Bayer Leverkusen et Fribourg au sommet de la Bundesliga. De son côté, le club de la capitale allemande voulait prendre son premier point et surtout se détacher de son étiquette de lanterne rouge. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça a mal commencé. Suite à un sublime mouvement collectif, Thomas Müller ouvrait le score (1-0, 6e).

Les Bavarois faisaient preuve de maîtrise tandis que le Hertha Berlin perdait Stevan Jovetic sur blessure. Le Monténégrin était remplacé par Javairo Dilrosun (20e). Actif, le Bayern Munich doublait la mise par l'intermédiaire de Robert Lewandowski (2-0, 35e). Au retour des vestiaires, Jamal Musiala alourdissait un peu plus le score (3-0, 49e). Dans un grand soir, Robert Lewandowski s'offrait un doublé en fin de match (4-0, 70e) et puis même un triplé (5-0, 84e). Le Bayern Munich s'impose donc 5-0 et poursuit son bon début de saison.

Le classement de la Bundesliga