BL : le Bayer Leverkusen domine Augsbourg et prend la tête, Fribourg suit le rythme

La troisième journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi après la victoire du Borussia Dortmund hier contre le TSG Hoffenheim (3-2). Le Bayer Leverkusen en a profité pour prendre la tête du championnat grâce à un succès 4-1 contre Augsbourg. Les coéquipiers de Moussa Diaby ont vite pris le large après les buts contre son camp de Iago (1-0, 3e) et Florian Niederlechner (2-0, 14e). Ce dernier s'est néanmoins rattrapé en réduisant le score (2-1, 30e). Moussa Diaby s'est vu refuser un but pour une main (43e) mais Leverkusen s'est quand même mis à l'abri grâce à Patrik Schick (3-1, 75e) et Florian Wirtz (4-1, 81e) en fin de match. Au classement, le Bayer Leverkusen est leader avec sept points.

Derrière, Fribourg suit après sa victoire contre Stuttgart. L'entame était idéale pour l'équipe de Christian Streich avec le doublé précoce de Jeong Woo-Yeong (3e et 9e). Lukas Holer a ensuite alourdi le score (28e). Alors que Stuttgart était mené 3-0, la formation souabe a finalement repris espoir grâce à Kostas Mavropanos (45e) et Hamadi Al Ghaddioui (45e +2). Une réaction insuffisante puisque Fribourg s'impose 3-2. Dans les autres matches, l'Eintracht Francfort enchaîne un troisième match sans succès. Malgré le but de Jens Petter Hauge (22e), l'équipe d'Oliver Glasner a concédé un match nul 1-1 suite à la réalisation de Patrick Wimmer (86e). Cologne remporte un deuxième match cette saison avec son succès 2-1 contre Bochum. Fortune identique pour Mayence qui a largement dominé Greuther Fürth (3-0).

Les matches de l'après-midi

Arminia Bielefeld 1-1 Eintracht Francfort : Patrick Wimmer (86e) pour Bielefeld; Jens Petter Hauge (22e) pour l'Eintracht

Augsbourg 1-4 Bayer Leverkusen : Florian Niederlechner (30e) pour Augsbourg; Iago (CSC, 3e), Florian Niederlechner (CSC, 14e), Patrik Schick (75e) et Florian Wirtz (81e) pour Leverkusen

Cologne 2-1 Bochum : Louis Schaub (82e) et Tim Lemperle (90e +1) pour Cologne; Simon Zoller (90e +4) pour Bochum

Mayence 3-0 Greuther Fürth : Anderson-Lenda Lucoqui (15e), Adam Szalai (18e) et Kevin Stöger (90e +2) pour Mayence

Stuttgart 2-3 Fribourg : Kostas Mavropanos (45e) et Hamadi Al Ghaddioui (45e +2) pour Stuttgart; Jeong Woo-Yeong (3e et 9e) et Lukas Holer (28e) pour Fribourg

Le classement de la Bundesliga