Ligue Europa : Lille se casse les dents chez Aston Villa et prend la porte, Porto élimine Stuttgart

Après la défaite du match aller à la maison (1-0), le LOSC se devait de l’emporter à Birmingham pour ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Pour défier une équipe d’Aston Villa un peu à l’arrêt dans son championnat, avec quatre journées sans victoire en Premier League, Bruno Genesio sortait la grosse équipe, avec une défense à 3 notamment, épaulée par le duo Bntaleb-Bouaddi au milieu. Devant, Giroud, Correia et Mukau étaient chargés de faire mal à des Anglais qui jouaient aussi avec un onze de gala. Unai Emery misait notamment sur Jadon Sancho, Tammy Abraham et Morgan Rodgers comme principales menaces pour les Nordistes.

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Sans trop de surprise, les Villans démarraient la rencontre avec des intentions résolument offensives, mais ils butaient sur une défense lilloise bien compacte et solide. Pas énormément de situations chaudes à se mettre sous la dent sur l’entame du match donc, puisque les Lillois tenaient bien, mais ne proposaient pas forcément grand chose en retour. Il fallait attendre la 20e minute de jeu pour que les hommes de Bruno Genesio posent quelques soucis à leur adversaire, avec une tête de Bouaddi non cadrée de peu (20e). Ce n’était clairement pas un match plaisant, et à la demi-heure de jeu, il n’y avait toujours aucun tir cadré à signaler, d’un côté comme de l’autre, et Aston Villa, qui avait commencé fort, donnait peu à peu l’impression de se satisfaire de sa courte avance. Sur une tête appuyée d’Onana, Özer devait tout de même s’employer pour sortir une belle parade et empêcher l’équipe locale d’ouvrir le score (42e).

Aston Villa était au-dessus

Un score de parité plutôt logique à la pause donc, avec deux formations assez peu dangereuses. Au retour des vestiaires, on sentait une équipe lilloise avec un peu plus de mordant, pressant un peu plus haut et cherchant à récupérer vite, quitte à se découvrir un peu derrière. Et les Lillois allaient être cueillis à froid. Sur un superbe dégagement, Dibu Martinez, depuis sa surface, trouvait Jadon Sancho aux abords de la surface lilloise. L’Anglais servait bien John McGinn, arrivé lancé, et qui propulsait le cuir au fond des filets (1-0, 54e). Un but qui boostait encore plus les hommes d’Unai Emery, dont on sentait clairement la supériorité sur le plan tactique comme technique. Il y avait tout de même un but annulé pour Olivier Giroud (62e), et derrière, Ollie Watkins, entré quelques minutes plus tôt, était à deux doigts de faire le break (63e). De même pour Jadon Sancho qui trouvait le poteau (65e). On était clairement plus proche du 2-0 que du 1-1, même s’il a fallu attendre la 85e pour que Bailey enfonce définitivement le LOSC. Parti dans le dos de la défense, et se présentant face au portier, Watkins décalait pour son coéquipier qui terminait l’action, les cages vides (2-0, 85e). Comme l’OL plus tôt dans la soirée, les Dogues prennent la porte.

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Dans les autres rencontres de la soirée, on notera que le Betis a roulé sur le Panathinaikos, malgré une défaite 1-0 à l’aller. Le club de Liga rejoint ses compatriotes Celta en quarts grâce à un large succès 4-0, dans lequel les Andalous n’ont eu aucune pitié pour l’équipe d’Alban Lafont et Renato Sanches. Enfin, le FC Porto, qui avait déjà battu Stuttgart 2-1 en terres allemandes, a enfoncé le clou ce soir à la maison avec un succès 2-0, grâce à des buts de William Gomes et Victor Froholdt. Les Portugais font clairement partie des favoris pour aller au bout. Enfin, le duel italien entre l’AS Roma et Bologne va se décider en prolongations après ce 3-3 au terme du temps règlementaire (4-4 au cumulé).