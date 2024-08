Le Stade Rennais proche du but pour une pépite colombienne

Carlos Andrés Gómez se rapproche du Stade Rennais. Auteur de 15 buts et 15 passes décisives en 65 matches au Real Salt Lake, l’ailier colombien de 21 ans est l’une des sensations fortes de MLS. D’après As Colombia, le club breton serait tout proche de s’attacher les services du jeune attaquant et Millionarios, le club formateur de Gómez, devrait obtenir un pourcentage de la revente de son ancien poulain.

Après Yaser Asprilla, le Stade Rennais se penche donc sur un deuxième joueur colombien pendant ce mercato estival. L’information d’abord sortie par le RSL Show, un podcast indépendant couvrant l’actualité du Real Salt Lake indiquait que le transfert était déjà bouclé. Il resterait cependant encore plusieurs détails à finaliser pour un potentiel transfert du colombien à Rennes. Affaire à suivre…