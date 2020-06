Suivez la rencontre FC Barcelone - Atlético de Madrid en direct commenté

Première période : 1-1 Le live complet commenté ici

19' 1-1 | BUT sur penalty de Saul Niguez

15' Penalty pour l'Atlético de Madrid !

12' 1-0 | Le FC Barcelone ouvre le score ! Sur la gauche, Lionel Messi enroule un corner vers le premier poteau. Sergio Busquets dévie légèrement le ballon qui passe entre les jambes de Diego Costa. Le buteur manque son dégagement et trompe malencontreusement Jan Oblak.

1' C'est parti dans cette rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid suite au coup de sifflet d'Alejandro José Hernández Hernández. Diego Costa engage pour les Colchoneros.

La composition du FC Barcelone, Riqui Puig titulaire

Quique Sétien propose un 4-4-2 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba prennent place en défense. Au milieux, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Riqui Puig et Arturo Vidal sont associés. Enfin, Lionel Messi et Luis Suarez composent l'attaque.

La composition de l'Atlético de Madrid

l'Atlético de Madrid opte pour un 4-4-2 classique avec Jan Oblak comme dernier rempart. Devant lui, le Slovène voit Santiago Arias, Felipe Monteiro, José Maria Gimenez et Renan Lodi prendre place. Le double pivot est constitué de Thomas Partey et Saul Niguez alors que Marcos Llorente et Yannick Carrasco se retrouvent plus haut. Enfin, Angel Correa tournera autour de Diego Costa.

Avant Match

Bienvenue au Camp Nou! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre opposant le FC Barcelone (2e, 69 points) à l'Atlético de Madrid (3e, 58 points), comptant pour la 33e journée de Liga. Le coup d'envoi est prévu à 22h au Camp Nou de Barcelone.

