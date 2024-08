Clément Chantôme raconte son meilleur souvenir au PSG

Retraité depuis la fin de la saison dernière, Clément Chantôme est resté dans le monde du football. L’ex-milieu, passé par le Paris Saint-Germain, Toulouse, Bordeaux, Lens et Rennes, est devenu le directeur sportif de Chartres, en National 3. Alors que la Ligue 1 a repris du service ce week-end, il a accepté de revenir sur ses souvenirs de son aventure dans l’élite du football français, et notamment, sur son aventure parisienne. Pour L’Équipe, il a raconté sa plus belle soirée sous les couleurs du PSG.

« Celle après le titre de champion en 2012-2013 (le premier de l’ère QSI). On était à Lyon et on est rentrés à Paris (1-0, le 12 mai). On s’est trimballés en car à impériale comme si on était champions du monde. Les gens étaient hystériques, la sécurité était d’ailleurs très limitée, elle était dépassée. Et le soir, le club avait privatisé un hôtel particulier sur trois niveaux du côté de l’avenue d’Iéna. Ça a été ma plus belle fête parisienne », a livré avec nostalgie Chantôme. Au Paris SG, le natif de Sens a remporté sept trophées, dont deux titres en Ligue 1 (2013 et 2015).