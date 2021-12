MU : Ralf Rangnick veut refaire son milieu de terrain

La suite après cette publicité

Selon les informations d'ESPN, l'entraîneur intérimaire de Manchester United Ralf Rangnick aurait identifié l'une des faiblesses principales de son effectif : le milieu de terrain. Un constat dû aux prestations irrégulières du Brésilien Fred et de l'Ecossais Scott McTominay : «ils ont commis une, deux ou trois erreurs, surtout en première mi-temps, avec deux passes carrées, une de Scott et une de Fred. Je n'aime pas ce genre de ballons au milieu du terrain dans ces positions. Mais dans l'ensemble, lorsque l'autre équipe est en possession du ballon, Fred et Scotty sont presque parfaits pour ce genre de football», avait-il lâché après la courte victoire face à Crystal Palace (1-0).

Le technicien allemand ciblerait déjà plusieurs joueurs pour reconstruire son entrejeu et souhaiterait en Angleterre et en Allemagne. En effet, il aurait suggéré trois noms à ses recruteurs : Amadou Haïdara (23 ans, RB Leipzig), Kalvin Phillips (26 ans, Leeds) et Jude Bellingham (18 ans, Borussia Dortmund). Ce dernier serait d'ailleurs une cible de longue de date du board mancunien. De plus, le coach des Red Devils aurait également exprimé sa volonté de faire valoir le centre de formation, chose qu'il a montrée lors de la dernière journée de la Ligue des Champions face aux Young Boys, où plusieurs joueurs de l'académie ont pu disputer leurs premières minutes en professionnel (Charlie Savage, Zidane Iqbal...).