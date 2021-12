Manchester United : la réaction à chaud de Ralf Rangnick, après sa première victorieuse

La suite après cette publicité

Démarrage parfait pour Ralf Rangnick. Après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer et l'interim de Michael Carrick, Ralf Rangnick avait été nommé fin novembre en tant qu'entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de saison. Alors qu'il disputait son premier match sur le banc des Red Devils contre Crystal Palace, les Mancuniens se sont imposés grâce à un but de Fred (1-0, 78e). Après la rencontre, le technicien allemand a réagi après son succès à Old Trafford et s'est montré satisfait de la prestation de son équipe et de la qualité défensive.

«J'ai apprécié la façon dont nous avons défendu, nous avons eu le contrôle de tout le match, terminer le match sans prendre de but était la chose la plus importante. Ce sont des choses que nous devions améliorer. Nous devons continuer à finir les matches avec des clean-sheets. Avec seulement une séance d'entraînement, j'ai été vraiment impressionné. Nous avons fait mieux que prévu. Il est toujours plus facile de construire les choses après un succès. Nous devons continuer à ne pas prendre de buts et nous améliorer dans la création d'occasions pour notre attaque. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la façon dont nous avons joué aujourd'hui», a-t-il indiqué au micro de la BBC.

«Le travail de Cristiano Ronaldo sans le ballon... chapeau !»

Si Manchester United n'a pas été spectaculaire face aux Eagles, Ralf Rangnick a avoué avoir été impressionné de la motivation de ses nouveaux joueurs. «Nous avons toujours essayé d'être offensif. Nous n'avons jamais été absents, sauf peut-être pendant les cinq dernières minutes. À tous les autres moments, nous essayions de les tenir éloignés de notre but. Les 30 premières minutes, j'ai été vraiment impressionné. Vitesse élevée, intensité élevée, tempo élevé, la seule chose qui manquait dans cette partie du jeu était un ou deux autres buts (...) Nous avons gardé patience, et en seconde période nous méritions de gagner. Ils (les joueurs) ont ressenti eux-mêmes sur le terrain que nous avions le contrôle du jeu, par rapport à pas mal d'autres matchs dans le passé.».

Enfin, l'ex-entraîneur du RB Leipzig a félicité Fred, pour son but et a également salué le travail de Cristiano Ronaldo. «J'ai dû demander à mon assistant si c'était le pied droit de Fred. Je pensais qu'il ne pouvait tirer qu'avec le gauche ! Je suis heureux pour lui, c'était un très beau but (...) Et enfin, le travail de Cristiano Ronaldo sans le ballon... chapeau !». Une première plein d'espoir pour les fans de Manchester United, remerciés par leur nouveau coach. «C'était un acceuil fantastique. Je suis tellement heureux, j'ai l'impression d'être ici depuis 3 ou 4 semaines déjà», a-t-il ajouté.