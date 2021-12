Premier League : première réussie pour Ralf Rangnick avec Manchester United, Tottenham surclasse Norwich

Cet après-midi, c'était la grande première de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. L'entraîneur intérimaire des Red Devils a pour objectif de les faire quitter cette septième place et au moins terminer dans les quatre premiers. Pour ses débuts, le tacticien avait un joli morceau en face, Crystal Palace, équipe de milieu de tableau mais toujours difficile à manœuvrer. Avec un onze toute somme assez classique, les pensionnaires d'Old Trafford démarraient la rencontre assez fort. On sentait que cette équipe était un peu plus tournée vers l'offensive, et utilisait mieux le ballon notamment. Sans pouvoir vraiment encore parler de patte Rangnick, les Mancuniens se créaient des occasions assez facilement.

Cristiano Ronaldo s'offrait ainsi plusieurs situations dangereuses, avec une tête non cadrée et une frappe du gauche bien captée par Guaita (20e, 23e). Le portier espagnol en sortait aussi une belle sur Bruno Fernandes également (26e). Il fallait noter que tout au long de cette première période, on a vu un apport offensif conséquent du duo de latéraux composé de Dalot et Telles. Mais Crystal Palace tenait bien, puisqu'en plus de leur portier, les Londoniens pouvaient notamment compter sur un Guéhi assez solide derrière. Au retour des vestiaires, Bruno Fernandes prenait les choses en main...

Une première prometteuse

Le milieu offensif était proche d'ouvrir le score de lui-même (49e), puis, il offrait plusieurs ballons dangereux à ses partenaires. Mais le chrono défilait, et dans un Old Trafford très enthousiasmé, les hommes de Rangnick ne parvenaient toujours pas à faire trembler les filets. Alex Telles trouvait même la barre transversale sur ce joli coup franc (68e). Si Ayew allait causer une énorme frayeur à Old Trafford, les locaux allaient enfin trouver la faille, grâce à Fred (1-0, 78e). Servi par Greenwod, le Brésilien ouvrait parfaitement son pied droit pour battre Guaita, lobé sur ce coup. Le score n'a plus bougé, et les Red Devils montent à la sixième place du classement. Nul doute que demain matin, les unes des journaux anglais seront particulièrement flatteuses pour les Mancuniens et leur entraîneur !

De son côté, Tottenham avait une rencontre a priori plus simple, puisque les troupes d'Antonio Conte accueillaient Norwich, lanterne rouge de cette Premier League. Un succès 3-0 sans trembler pour les Londoniens. Très vite, Lucas Moura mettait les Spurs devant au tableau d'affichage avec une superbe mine depuis l'extérieur de la surface de réparation, après un une-deux avec Son (1-0, 10e). En deuxième période, Davinson Sanchez faisait le break (2-0, 67e) avant que Son ne plie définitivement la partie dans le dernier quart d'heure. Tottenham grimpe à la cinquième marche du classement, passant devant Arsenal. On notera aussi que Leeds a arraché le nul 2-2 face à Brentford à la 90e+5.

