PSG, Real Madrid : le clan Mbappé négocie une nouvelle clause stratosphérique !

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire parler. À l’heure où l’ensemble des écuries européennes tentent d’ajuster et/ou de renforcer leur effectif pour la saison prochaine, le cas du Bondynois centralise une bonne partie de l’actualité parisienne et madrilène. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024, le champion du monde 2018 ne compte pas lever son option d’une année supplémentaire et l’a d’ailleurs fait savoir aux dirigeants franciliens. Une situation qui pousse les hautes sphères parisiennes a fixé un ultimatum à l’intéressé : soit il prolonge dans les jours à venir, soit il quitte le club dès cet été.

Oui mais voilà, du côté des Merengues, en position de force dans ce dossier, la tendance est bien différente. Selon les dernières informations de Marca, la formation présidée par Florentino Perez souhaiterait que l’ancien Monégasque signe son contrat dès janvier prochain, pour une arrivée libre à l’été 2024. L’intention madrilène n’est donc pas de passer à l’attaque lors de ce mercato, qui plus est au regard du prix de l’opération qui pourrait être conséquent. Pire encore, la Casa Blanca aurait déjà envoyé un gros coup de pression à la mère et agent de Kylian Mbappé. En cas de prolongation de son fils chez les Rouge et Bleu, Madrid sortirait définitivement de ce sulfureux dossier.

Malgré cette menace, l’influente Fayza Lamari n’en démord pas et compte bien tirer son épingle du jeu. Ainsi, le média espagnol El Debate, qui n’hésite pas à tacler le comportement de la représentante de KM7, fait de nouvelles révélations sur les données financières liées à cette possible opération d’envergure. Si la mère de l’international français (70 sélections, 40 buts) souhaiterait, d’une part, que son fils reste au PSG afin de toucher les 60 millions d’euros d’une prime de fidélité qui serait due en juillet (60M€ sont également à prévoir en septembre, une fois le mercato estival terminé), elle aurait également une autre idée en tête.

D’après le quotidien madrilène et malgré le coup de pression mis par les Merengues, Fayza Lamari serait ainsi prête à discuter d’une prolongation de contrat avec le PSG. Avec une condition centrale : si Kylian Mbappé renouvelle son bail avec le champion de France en titre jusqu’en 2025, la mère du joueur exigerait que le club parisien accepte une clause libératoire de 200 millions d’euros à l’été 2024 ! Une information à prendre avec des pincettes mais si tout cela venait à se confirmer, nul doute que le dossier connaîtrait un nouveau tournant. Du PSG au Real en passant par Fayza Lamari, le cas Kylian Mbappé n’a, quoi qu’il en soit, pas finit de faire jaser…