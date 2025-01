Manchester United songe à un échange entre Marcus Rashford et Victor Osimhen !

Le déclassement de Marcus Rashford avec Manchester United n’est sûrement pas la trajectoire imaginée par l’attaquant anglais à ses débuts. Grand espoir du club mancunien, l’ailier polyvalent s’était affirmé comme l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre au bout de quelques mois et était devenu l’un des visages des Red Devils qui alternaient entre le bon et le moins bon sportivement. Toujours présent au club en ce début de saison malgré des rumeurs de transfert l’envoyant partout à chaque mercato, l’attaquant de 27 ans traverse actuellement la pire période de sa carrière.

La suite après cette publicité

Auteur d’un début de saison délicat avec la formation la plus titrée d’Angleterre, le numéro 10 mancunien a néanmoins compilé 7 buts et 3 passes décisives en 24 rencontres avec son club formateur. Un bilan loin d’être calamiteux mais qui ne lui permet pourtant pas d’être considéré par le nouvel entraîneur Ruben Amorim comme une option viable pour l’avenir. Mis de côté avec le technicien portugais, l’Anglais avait pourtant inscrit trois buts lors de ses quatre premières apparitions avec l’ancien coach du Sporting CP. Mis de côté lors des quatre derniers matches, Rashford pourrait être contraint au départ cet hiver pour ne pas mettre sa carrière en péril.

Victor Osimhen est dans le viseur de Manchester United

Et la presse anglaise fait état d’un échange ubuesque qui se préparerait en coulisses. En effet, à en croire les informations exclusives du Sun, Manchester United souhaiterait mettre en place un échange entre Victor Osimhen et Marcus Rashford. Alors qu’il affirmait qu’un départ d’United se ferait "sans rancune", l’Anglais peine à trouver chaussure à son pied et a récemment refusé trois offres onéreuses émanant d’Arabie saoudite. Pour faciliter un départ, les dirigeants anglais ont décidé de prendre le taureau par les cornes en prenant visiblement la décision d’étudier la faisabilité d’un échange avec Naples. Désireux de se trouver un véritable buteur, les pensionnaires d’Old Trafford lorgnent Victor Osimhen.

La suite après cette publicité

Actuellement prêté à Galatasaray, l’attaquant nigérian est plus que convaincant avec 12 buts et 5 passes décisives en 15 apparitions. Même si Ruben Amorim souhaitait attirer Viktor Gyokeres, un accord tacite entre le coach portugais et le Sporting CP l’empêche de recruter ses anciens joueurs jusqu’à l’été prochain. Dès lors, l’alternative Osimhen semble crédible, d’autant plus que le Sun explique qu’Antonio Conte aimerait attirer Rashford à Naples. Une situation qui ne ferait pas les affaires de Galatasaray, qui perdrait donc son goleador à cause d’un échange qui arrangerait plutôt United et Naples. Désireux de se relancer afin de rester dans le viseur de Thomas Tuchel avec l’équipe d’Angleterre, Marcus Rashford pourrait être intéressé par une arrivée en Campanie cet hiver.