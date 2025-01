Marcus Rashford refuse les offres XXL de l’Arabie saoudite

«Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United.» Malgré ses propos du 17 décembre dernier, le départ des Red Devils de Marcus Rashford est plus difficile que prévu. L’Anglais n’intéresse pas beaucoup de grand club anglais comme européens, notamment en raison de son salaire extrêmement élevé. Peu d’équipes peuvent prétendre à payer au moins une partie de ses émoluments, lui qui touche 325 000 livres par semaine (390 000 euros, soit environ 1,5 M€ par mois).

Seules des formations turques et saoudiennes ont essayé. C’est le cas Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Qadsiah, qui ont tenté leur chance mais sans succès, rapporte le Manchester Evening News ce jeudi soir. D’après le média anglais, le joueur de 27 ans a tout simplement refusé les propositions de ces trois formations. L’une d’elles proposait pourtant un salaire de 40 M€ par an. Rashford ne veut pas faire une croix sur l’Europe et reste convaincu de pouvoir retrouver la sélection nouvellement dirigée par Thomas Tuchel afin d’être du Mondial 2026. Il a également refusé un départ vers la Turquie.