Amine El Ouazzani transféré au SC Braga

Cadre de l’effectif de l’EA Guingamp en Ligue 2, Amine El Ouazzani disposait d’un bon de sortie en cas d’offre intéressante à son sujet. Dans le viseur du SC Braga, quatrième du dernier championnat et régulièrement qualifié en Coupe d’Europe, l’attaquant de 22 ans va bel et bien poursuivre sa carrière au Portugal. Le club costarmoricain est tombé d’accord avec son homologue lusitanien pour un transfert autour de 4,5 M€ plus bonus et a confirmé le départ de son buteur, ce dimanche.

«En Avant Guingamp confirme le transfert définitif de Amine El Ouazzani (22 ans) au Sporting Clube de Braga. Après deux saisons et 62 matchs sous le maillot rouge et noir, l’international espoir marocain poursuit sa route au Portugal», peut-on lire dans le communiqué du club français.