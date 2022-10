Olympiacos : Marcelo-James Rodriguez, un duo au double effet

La suite après cette publicité

Les nouveaux dieux. Au sommet de l'Olympe la saison dernière, le club du Pirée a décidé de frapper fort cet été. Pour se renforcer, l'écurie grecque a accueilli plusieurs renforts à l'image de Šime Vrsaljko, Cédric Bakambu ou encore Marcelo. Libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid, le Brésilien de 34 ans intéressait quelques clubs à l'image de l'OGC Nice. Mais c'est finalement l'Olympiakos qui l'a convaincu de dire oui. Ils se sont ainsi unis pour le meilleur et pour le pire le 2 septembre dernier.

«La superstar brésilienne Marcelo à l'Olympiacos. L'Olympiacos annonce l'acquisition d'une légende du football, Marcelo, qui portera le maillot rouge et blanc», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié sur le site officiel du club. La légende du Real Madrid, qui a paraphé un contrat d'une année plus une année en option, a été rejoint par un autre ancien de la Casa Blanca : James Rodriguez. Après avoir résilié son bail à Al-Rayyan, le Colombien de 31 ans a filé en Grèce le 15 septembre. L'Olympiacos était d'ailleurs ravi d'annoncer «la signature d'une autre star du football mondial» dans son communiqué.

Marcelo a boosté les ventes

Et on peut dire que le premier pari du club du Pirée est réussi. En effet, au niveau médiatique ainsi qu'en terme de marketing, la venue de Marcelo a été un vrai succès. Celle de James était aussi attendue. C'est ce que nous explique Martial Debeaux, journaliste et spécialiste du football grec sur Footballski. «Forcément, leur arrivée a créé beaucoup d'attentes, surtout Marcelo qui a été accueilli dans un stade plein, avec un événement spécialement prévu à cet effet. Je dirais qu'il a créé plus d'attentes que James car c'était un ancien du Real Madrid (il y évoluait l'an dernier, ndlr) et un pilier lors des victoires en Ligue des Champions».

Il poursuit : «personne ne pensait le voir en Grèce. James est arrivé plus tard, en septembre, et l'équipe avait une situation compliquée. Donc ça a sans doute joué sur l'enthousiasme, même si évidemment, les fans étaient ravis». Et cela s'est ressenti au niveau du merchandising. «Concernant Marcelo, il y a eu beaucoup de ventes de maillots au moment de sa présentation, avec une rupture de stock rapide de son flocage. Il y a aussi eu un peu d'effet sur la billetterie mais rien de sensationnel. Les résultats sont trop irréguliers pour l'instant».

L'effet James se ressent sur le terrain

Quatrième de Super League avec 17 points, l'Olympiacos est à dix points du Panathinaïkos, leader avec 27 unités. Le club du Pirée possède aussi du retard sur Volos (20 points) et l'AEK (18 points). Et on ne peut pas dire que Marcelo ait vraiment aidé son équipe pour le moment. Remplaçant, il est entré en jeu à 3 reprises. Le 6 octobre, il a joué 31 minutes face à Qarabag en Ligue Europa. Puis, il a été 11 minutes sur le pré face à OFI en championnat le 9 octobre. Il a de nouveau joué 31 minutes lors de la manche retour face à Qarabag en C3. Si à Madrid il était déjà sur le déclin, le Brésilien est dans le dur.

C'est d'ailleurs l'avis de Martial Debeaux. «Concernant le terrain, Marcelo est clairement hors de forme. Je ne suis pas certain qu'il sera capable de jouer régulièrement, au moins jusqu'à la trêve liée au Mondial. Et quand il entre en jeu, c'est en tant qu'ailier, même pas en latéral, car il n'est pas prêt même en étant arrivé fin août.» Pas du tout au point physiquement, Marcelo est loin de son meilleur niveau. James Rodriguez, lui, monte petit à petit en puissance. Auteur de 4 matches, tous en Super League, il a été titularisé à 3 reprises.

Les deux stars jouent gros

Il totalise un but et deux passes décisives sous ses nouvelles couleurs. De bons débuts pour le Colombien, qui a récemment été appelé en sélection. Il a donc tout pour se relancer à en croire Martial Debeaux. «James, par contre, a vite joué dès son arrivée et il est clairement en bien meilleure forme. Il a déjà deux passes décisives et un but en quatre apparitions. Il est déjà indispensable dans le onze». James Rodriguez, comme Marcelo, prennent donc leurs marques au sein d'un club où leurs contrats courent jusqu'en juin 2023. Les deux hommes jouent donc gros, eux qui ont une option pour une année supplémentaire.

Mais pour le moment, ce n'est pas encore la priorité à en croire le spécialiste du football grec. «On ne parle pas encore de leur avenir car l'équipe est dans un tel chaos actuellement que ce n'est pas très propice à la projection au-delà de cette saison. Je pense qu'il faudra attendre janvier au moins pour ça, surtout pour voir si Marcelo peut enchaîner». Le Brésilien va donc devoir mettre les bouchées doubles, tout comme James. Deux éléments qui apportent chacun à leur façon et qui connaissent des fortunes diverses à l'Olympiacos. Un club où on ne fait aucun cadeaux, pas même à ses nouvelles stars.