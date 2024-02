EdF : le nouveau rêve fou d’Antoine Griezmann avec les Bleus

La ville de Paris accueillera l’été prochain les mythiques Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août 2024). Alors que la discipline était autrefois réservée aux amateurs, le tournoi olympique s’est ouvert aux joueurs professionnels lors des J0 de 1984 à Los Angeles mais sous certaines conditions. Actuellement le comité international olympique (CIO) n’autorise que les joueurs de moins de 23 ans à prendre part à la compétition pour les équipes masculines avec néanmoins un quota trois joueurs plus vieux.

En ce sens, Thierry Henry aura le choix de sélectionner trois internationaux de plus de 23 ans et Antoine Griezmann espère en faire partie : «Je vais tout faire pour participer aux Jeux de Paris. J’aurai une discussion avec les dirigeants, en temps voulu, pour savoir s’ils me laissent y aller. C’est quelque chose d’exceptionnel. Y participer est un rêve», a-t-il expliqué dans un entretien chez nos confrères du Monde. Avec un palmarès déjà bien garni en Equipe de France, Antoine Griezmann pourrait encore plus inscrire son nom dans l’histoire du football français.