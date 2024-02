OL : plusieurs clubs courtisent Mahamadou Diawara

Récemment arrivé à l’Olympique Lyonnais en provenance du Paris Saint-Germain, Mahamadou Diawara (18 ans) est déjà apparu à neuf reprises cette saison en Ligue 1 (9 apparitions dont 4 titularisations). Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune milieu de terrain commence d’ailleurs à avoir une belle cote sur le marché.

Selon nos informations, plusieurs clubs se sont manifestés pour essayer de le récupérer cet hiver. Il s’agit de Clermont, Annecy et Toulouse qui ont tenté d’obtenir un prêt. Sans succès. Si l’ancien Titi Parisien va donc rester quelques mois supplémentaires entre Rhône et Saône, l’OL doit s’attendre à être sollicité l’été prochain puisque Fribourg, Antwerp, Brighton, Lens et le Borussia Dortmund reviendront à la charge avec des offres concrètes.