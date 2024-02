L’Inter ne veut plus d’Alexis Sanchez

L’été dernier, Alexis Sánchez (35 ans) est revenu à l’Inter Milan, seulement un an après avoir quitté la capitale lombarde. En se séparant de l’OM, après une saison enfin aboutie et éloignée des blessures, le Chilien voulait apporter sa fougue dans un club où il n’avait jamais su s’imposer comme un membre indiscutable. Sauf que cette saison, Alexis Sánchez joue peu : seulement dix matchs de Serie A, dont un seul en tant que titulaire. L’Inter veut déjà se débarrasser de son joueur offensif, recruté gratuitement, selon Calcio Mercato.

Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, veut rajeunir son attaque et se débarrasser d’un salaire conséquent. Pour cela, le contrat d’Alexis Sanchez ne sera pas prolongé à l’issue de la saison et le joueur sera libre. Toujours selon le média italien, les dirigeants milanais ont déjà en tête leur attaque pour la saison prochaine. En plus de Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Marko Arnautovic, l’Inter veut miser sur Mehdi Taremi (Porto) et Valentin Carboni (en prêt à Monza).