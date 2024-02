L’Inter Milan touche au but pour Mehdi Taremi

Depuis plusieurs années, l’Inter Milan est devenu le spécialiste des gros coups à 0 euro sur le marché des transferts. Depuis plusieurs semaines, le club milanais lorgne Mehdi Taremi pour perpétuer cette tradition gagnante. Le contrat de l’attaquant iranien du FC Porto expirant en juin prochain, il était forcément l’un des agents libres les plus convoités d’Europe.

Et selon plusieurs sources concordantes, dont Sky Italia, tout est ficelé pour son arrivée estivale chez les Nerazzurri. Le buteur de 31 ans arrivera ce mardi en terres lombardes pour passer sa visite médicale et parapher son contrat en vue de la saison prochaine. Moins en vue cette saison, l’ancien de Persepolis n’en reste pas moins l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe quand il est en forme.