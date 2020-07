La Juventus commence sérieusement à faire peur à l'Italie avant l'OL...

La suite après cette publicité

Une première balle de match. Ce jeudi, sur la pelouse de l'Udinese, la Juventus a laissé filer la possibilité de valider son titre de champion d'Italie, surprise sur le gong (défaite 2-1). Ce revers, le 5e de la saison, pourrait n'être qu'anecdotique, puisque la Vieille Dame dispose encore de six points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Atalanta, et d'un calendrier plutôt favorable (réceptions de la Sampdoria et l'AS Roma et déplacement à Cagliari). Oui mais voilà, le visage affiché dans le Frioul inquiète dans la Botte.

«Sarri, maintenant explique toi», lâche Tuttosport en une. Le principal coupable désigné a fait amende honorable. «Nous avons fait une bonne première période, avec de l'ordre et de la patience, mais nous avons pris un but ensuite et réagi avec rage et orgueil pour essayer de gagner jusqu'au bout ce match que nous avons finalement perdu. Nous nous sommes désorganisés et ça nous a coûté cher. (...) Nous devons rester lucides», a-t-il lancé en conférence de presse d'après-match.

Pas sûr que cela convienne à Tuttosport qui ne supporte plus «les nombreuses amnésies bianconere». Ces sautes de concentration inquiètent clairement. «Le championnat est dans la poche, mais pour la Ligue des Champions, il y a des défaillances évidentes», peut-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. «Tout et son contraire sur le même match. Cela aurait pu être compréhensible en début de saison, mais là, après un an de Sarri, quelque chose ne va pas et pas qu’un peu…», insiste le Corriere dello Sport de son côté.

La fatigue de CR7

Le Corriere della Sera résume l'affaire ainsi. «Les têtes en fin de match en disaient long : les tourments du Sarrisme et, surtout, la mauvaise condition physique de certains joueurs risquent de diffuser une énergie nerveuse à l’équipe en vue du match de Ligue des Champions contre Lyon, le 7 août», analyse le quotidien généraliste. L'Olympique Lyonnais peut trouver dans cette nouvelle contre-performance turinoise des motifs d'espoirs légitimes à quelques semaines de son 8e de finale retour.

«La Juve est vulnérable sur les côtés de la défense», avance La Gazzetta. Les Piémontais ont en effet encaissé au moins un but lors de chacune de leurs 7 dernières sorties en Serie A. Inhabituel pour une formation de ce calibre. Même son de cloche pour le Corriere. «Sarri est revenu à Turin préoccupé : avec une défense comme ça, même un Lyon inactif depuis six mois fait très peur. (...) Ce rendez-vous contre Lyon, qui paraissait une formalité, devient préoccupant», est-il écrit.

Au rayon individualités, Aaron Ramsey en a pris pour son grade. «Ramsey, une heure pour rien. Il joue un football très éloigné de la Juventus, presque insignifiant», lâche le Corriere. Le cas Cristiano Ronaldo, muet à Udine, est également souligné. «Tête basse, peu de ballons reçus et une passivité qui ne lui ressemble pas. Peut-être la fatigue ? Ce qui est sûr, c’est que la Juve a besoin de lui, surtout en vue de la Ligue des Champions», explique La Gazzetta. L'OL espère que son réveil et celui de la Juve ne sonneront pas le 7 août...