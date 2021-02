PL : Wolverhampton prend le meilleur sur Southampton

Pour la 24eme journée de Premier League, Southampton recevait Wolverhampton. Un match entre deux équipes dans le ventre mou du championnat cette saison et entre deux équipes pas forcément en forme. Les Saints restaient d’ailleurs sur cinq défaites de suite en championnat. Petite particularité, les deux équipes sortaient tout juste d’une confrontation en FA Cup trois jours plus tôt qui a tourné à l’avantage des hommes de Ralph Hasenhüttl face à ceux de Nuno Espirito Santo.

C’est Danny Ings, l’homme en forme de Southampton, qui ouvrait le score pour son équipe (1-0, 25e). Son huitième but de la saison. Mais contrairement à ce mercredi, Wolverhampton a parfaitement su réagir d’abord grâce à Ruben Neves sur penalty (1-1, 53e) puis grâce à Pedro Neto dix minutes plus tard (1-2, 66e). Le score ne bougera plus. Au classement, les Wolves remontent à la douzième place et dépassent leur adversaire du jour.