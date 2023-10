Affaire Pogba : les révélations d’Adrien Rabiot sur la réaction du vestiaire de la Juve !

La suite après cette publicité

Mission accomplie. En s’imposant (2-1) face aux Pays-Bas, vendredi soir, l’équipe de France a officiellement validé son billet pour l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Interrogé sur Téléfoot, Adrien Rabiot annonçait d’ailleurs la couleur avant de disputer une nouvelle compétition internationale sous la tunique tricolore. «On arrive comme une équipe qui prétend à la victoire finale», assurait l’intéressé avant de revenir sur son ascension et son rôle chez les Bleus.

Rabiot apporte son soutien à Pogba

«Je suis très content d’être là où je suis, je savoure pleinement, c’est un aboutissement d’arriver à ce niveau là, d’être régulier, de continuer d’être appelé et de faire partie des joueurs sur lesquels le coach compte énormément. J’ai eu des des hauts et des bas je n’ai jamais douté, j’espère qu’il y aura encore de belles choses. Le but c’est d’aller toujours plus haut, on se comprend sur le terrain avec Aurélien (Tchouameni) et Antoine (Griezmann), on est capable de s’adapter tous les trois, on a beaucoup de respect, c’est très fluide, on échange beaucoup». Pilier de l’entrejeu français, Rabiot a également profité de cette sortie médiatique pour évoquer le cas Paul Pogba, son coéquipier à la Juventus.

Juve : Nicolò Fagioli coopère avec la justice

Contrôlé positif à la testostérone, le milieu de terrain français a, pour rappel, vu la contre-expertise confirmer sa positivité. Un énorme coup dur pour un joueur qui a passé un an sans jouer à cause de problèmes physiques, et ce sans oublier ses graves soucis extrasportifs. Sous le coup d’une suspension de plusieurs années (entre 2 et 4 ans), Paul Pogba pourrait donc voir sa carrière s’arrêter à seulement 30 ans alors que la Juve réfléchit déjà à résilier son contrat. Un scénario catastrophe qui n’a pas manqué de faire réagir Adrien Rabiot.

Le vestiaire de la Juve était abattu !

«J’ai eu l’occasion de discuter avec lui, c’est une situation compliquée, on a tous été abattus au club j’espère qu’il s’en sortira du mieux possible. Bien sûr, on est avec lui. Il a notre soutien. Tout ça à la suite pour une seule personne, ça reste quand même beaucoup», a notamment confié l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, avouant donc que le vestiaire de la Vieille Dame vivait cet épisode avec un désarroi certain, à l’heure où Massimiliano Allegri semble déjà parler de son joueur comme s’il avait déjà raccroché les crampons. «Le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction», indiquait, à ce titre, le technicien bianconero. Récemment questionné sur cette affaire, Didier Deschamps affichait lui aussi sa tristesse, refusant par ailleurs de se projeter sur le futur de la Pioche en sélection.

«Je suis très triste pour Paul. Il lui tombe beaucoup de choses sur la tête dernièrement. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il va avoir besoin de se défendre, ça rentre dans une longue procédure. La relation importante que j’ai avec Paul et le fait de soutenir le joueur, oui, je suis attristé, mais je ne sais pas de quoi sera fait demain. C’est triste pour lui tout ce qui lui arrive. Son avenir chez les Bleus ? Je ne peux pas y répondre, je ne vais pas avoir de position catégorique. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Ça va prendre du temps, même si ça fait un petit moment qu’il n’est plus avec nous (depuis mars 2022, ndlr). C’est mis entre parenthèses, j’espère qu’il retrouvera le sourire et la pleine possession de ses moyens et les terrains. Mais ça prendra un certain temps».

Pour rappel, Paul Pogba est désormais séparé du reste du groupe, ne peut plus communiquer avec le personnel du club et son salaire a été grandement réduit. Dernièrement le quotidien AS assurait ainsi que le champion du monde 2018 ne touchait plus qu’environ 2000€ par mois, contre quasiment 10 M€ il y a encore quelques semaines. Conséquence directe de la réglementation qui fixe le salaire minimum à 42 000€ par an. En attendant de connaître la sanction finale pour la Pioche, Adrien Rabiot a donc apporté son soutien. Une chose est sûre, cette affaire remue tout le monde et Paul Pogba va désormais devoir trouver les bons arguments pour éviter une terrible fin de carrière…