La Juventus Turin pense déjà à résilier le contrat de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Alors qu’il revenait enfin d’une longue blessure, Paul Pogba (30 ans) avait été testé à la testostérone lors d’une rencontre contre l’Udinese en tout début de saison, au cours duquel, l’ancien joueur de Manchester United n’était même pas entré sur le terrain. Depuis, toutes les parties attendaient le résultat des contre-analyses prévues en ce début de mois d’octobre pour clarifier la situation de l’international français et elles sont désormais tombées : Paul Pogba a bel et bien été testé positif à la testostérone, l’échantillon B confirmant la première analyse.

Paul Pogba a désormais sept jours pour présenter sa défense et ses arguments afin d’éviter une très lourde sanction pour avoir enfreint les articles 2.1 et 2.2 du Codice Sportivo Antidoping (Code Sportif Antidopage), alors que la Juventus veut déjà imposer des sanctions. Selon la Gazzetta dello Sport, le champion du monde 2018 est maintenant interdit d’activités quotidiennes liées à sa profession (entraînements et matches) et, selon la politique de la Juventus, il ne peut entrer en contact officiellement avec d’autres membres du club.

À lire

Juventus : Max Allegri réagit à la confirmation du cas de dopage de Pogba

Le salaire de Paul Pogba va drastiquement baisser

Mais les sanctions seront également financières. Le Français, qui était le mieux payé de l’équipe bianconera avec 8 millions d’euros nets, plus 2 millions de bonus, verra son salaire drastiquement chuter pour atteindre un salaire de 42,477 euros par an, conformément aux règles italiennes. Mais cela n’est pas tout, car la Juventus devra également attendre la durée de suspension officielle de Paul Pogba. Si elle est d’une durée de six mois ou plus, la Juve serait en mesure de résilier son contrat après décision du tribunal, ou alors en juin prochain afin d’éviter quelques indemnités à régler.

La suite après cette publicité

Enfin, s’il écope de la sanction maximale, la Juventus pourrait même demander des dommages et intérêts au joueur, qui a lui-même avoué avoir pris un complément sur les conseils d’un ami médecin américain, sans en avoir informé le club. Alors que Paul Pogba est encore sous contrat jusqu’en 2026, le club économiserait ainsi une trentaine de millions d’euros pour un joueur qui n’a disputé que douze rencontres depuis son retour à l’été 2022.