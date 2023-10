Juventus : la positivité de Paul Pogba à la testostérone confirmée !

La suite après cette publicité

Paul Pogba et la Juventus retenaient leur souffle depuis cette date symbolique du 11 septembre 2023 quand l’annonce est tombée : le milieu français avait été testé à la testostérone lors d’une rencontre contre l’Udinese en tout début de saison, au cours duquel, ironiquement, l’ancien joueur de Manchester United n’était même pas entré sur le terrain. Depuis, toutes les parties attendaient le résultat des contre-analyses prévues en ce début de mois d’octobre et elles sont désormais tombées : Paul Pogba a bel et bien été testé positif à la testostérone, ainsi qu’à un échantillon de sauvegarde aujourd’hui.

«Après le résultat de la contre-analyse, nous prendrons la décision avec sa direction», avait d’ailleurs déjà expliqué Cristiano Giuntoli au journal italien La Repubblica. Même si le premier pas vers la sanction avait déjà été fait : suspension à titre conservatoire par le Tribunal antidopage avec un salaire minimum de 40 000 euros et mise à l’écart du groupe professionnel pour les entraînements, Paul Pogba a désormais sept jours pour présenter sa défense et ses arguments afin d’éviter une très lourde sanction pour avoir enfreint les articles 2.1 et 2.2 du Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (CSA), alors que l’Italie se montre très sévère avec les cas de dopage dernièrement.

Paul Pogba a désormais 7 jours pour se défendre !

Les espoirs d’un résultat différent de la contre-analyse initiale était déjà fortement réduite : le Tribunal National Antidopage, une fois effectué en présence de l’expert désigné par le Champion du monde 2018, devait décider s’il était déféré ou non : la sanction en cas de la confirmation du résultat positif varie de deux à quatre ans, à condition que le joueur soit en mesure de démontrer que l’embauche était involontaire. Il faudra désormais attendre les arguments de l’ancien joueur des Red Devils ainsi que l’enquête réalisée par Monsieur Pierfilippo Laviani, qui débute aujourd’hui, afin de connaître la sanction officielle.

Pour rappel, la prise du produit en question a eu lieu aux États-Unis durant une inter-saison. Paul Pogba a accepté, sur les conseils d’un ami médecin, la prise de ce supplément contenant de la testostérone : un faux pas également admis par le footballeur aux médecins de la Juventus, malgré l’avertissement sur l’emballage contenant la présence de substances qui aurait pu faire ressortir un contrôle positif. Reste cependant une faille qui pourrait permettre à Pogba une réduction de peine : la testostérone est un faux mythe, son apport n’améliore pas les performances sportives, même si sa présence dans les contrôles antidopage d’un sportif est fortement puni.

Après avoir tenté d’évaluer un éventuel vice de forme, qui aurait pu changer le sort de l’affaire, l’entourage de Pogba, qui s’est tourné vers un cabinet d’avocats anglais, a changé de stratégie de défense : l’ignorance de l’embauche ne pourra pas exonérer complètement le Français, mais elle pourrait affecter la phrase. La testostérone, comme déjà mentionné, n’affecte pas les performances sportives mais fait partie d’un monde, celui de la culture physique, qui n’a pas grand-chose à voir avec le football. Une erreur qui coûte cher à Pogba mais qui ne présuppose pas une tentative d’amélioration des performances sportives volontaire. Autant d’arguments que l’international français mettra forcément en exergue pour éviter une terrible fin de carrière…

