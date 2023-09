Affaire testostérone : quelles sanctions risque Paul Pogba ?

La suite après cette publicité

Après une première saison tronquée par les déboires extra sportifs et les blessures, le retour de Paul Pogba à la Juventus continue d’être un échec cuisant. Alors que le champion du monde 2018 ne fait déjà plus l’unanimité au sein de l’effectif de la Vieille Dame, la nouvelle polémique concernant son supposé test positif à la testostérone contre l’Udinese, lors de l’entrée en lice en Serie A des Bianconeri, pourrait être fatale au natif de Lagny-sur-Marne. En cas de grave sanction à la suite de cette affaire, la direction turinoise pourrait en effet agir en conséquence.

L’Italie veut montrer l’exemple

Pour le moment néanmoins, ni Paul Pogba ni la Juventus ne se sont encore exprimés sur cette affaire de dopage supposé. Si le milieu de terrain français risque une suspension de plusieurs années (comprise entre deux et quatre ans), il a encore trois jours pour prouver son innocence en attendant déjà les contre-analyses de ces premiers résultats qui devraient être réalisées dans les prochains jours. L’international tricolore devra aussi passer devant un tribunal en lien avec l’agence antidopage italienne dans le cadre de cette affaire. Mais avant cela, le Français pourrait déjà être suspendu à titre conservatoire par le parquet national antidopage pour violation des articles 2.1 et 2.2 alors que l’Italie se montre très sévère avec les cas de dopage dernièrement.

Pour rappel, durant les années 1990, la réputation du football italien a été sévèrement entachée à cause des soupçons de dopage, notamment à l’EPO, qui ont fait les gros titres des journaux. La Juventus de Turin de 1996, où évoluaient notamment Gianlucia Vialli, Alessandro Del Piero ou encore Didier Deschamps, a été particulièrement épinglée. Un médecin et un pharmacien ayant fini par être condamnés par la justice transalpine en 2004. Et depuis le cas du décès de Davide Astori, l’Italie veut encore plus montrer l’exemple en étant intraitable sur ces sujets-là. Une mauvaise nouvelle de plus en perspective pour Paul Pogba.

Paul Pogba poussé vers la sortie ?

Cette polémique concernant Paul Pogba n’est pas non plus sans rappeler celle vécue par José Luis Palomino en 2022, la dernière affaire de dopage qui a ébranlé le football transalpin. Testé positif à la nandrolone lors d’un contrôle antidopage le 26 juillet 2022, le défenseur argentin avait fini par être blanchi par le Tribunal national antidopage italien. Si un tel dénouement est imaginable dans le cas du milieu de terrain français, la Juventus elle risque de ne pas laisser passer l’occasion de se débarrasser d’un joueur devenu persona non grata au sein de l’effectif dirigé par Massimiliano Allegri.

Si José Luis Palomino est toujours un joueur de l’Atalanta Bergame aujourd’hui, l’avenir de Paul Pogba à la Juventus est donc en train de s’assombrir. Sa carrière pourrait même prendre une tournure dramatique en cas de confirmation de sa suspension. Alors que les dirigeants turinois envisageaient déjà un départ de la Pioche lors du précédent mercato estival, cette nouvelle affaire pourrait être avoir des conséquences irréversibles et un départ à l’étranger pourrait être étudié afin de lui trouver une porte de sortie.