Leicester : Brendan Rodgers ne veut pas vendre Wesley Fofana

Du côté de Leicester, le mercato a du mal à se décanter. Les Foxes doivent en effet d'abord vendre avant de pouvoir enfin réaliser des jolis coups sur le marché des transferts. Ces derniers jours, Wesley Fofana est d'ailleurs fortement cité du côté de Chelsea et du PSG. Le club londonien a même proposé plus de 75 millions pour le Français. Offre refusée par Leicester qui n'est pas vendeur.

En conférence de presse, le coach Brendan Rodgers a été interrogé sur le cas de Fofana et de James Maddison courtisé par Newcastle. Le technicien anglais est clair : pas question de se séparer de ses meilleurs joueurs. «Ces joueurs ne sont pas à vendre. Ce sont des joueurs très importants pour nous. Nous sommes dans une situation où nous devons vendre certains joueurs, mais cela ne signifie pas se débarrasser de qui que ce soit et de tout le monde et surtout pas de nos meilleurs atouts». Voilà qui est clair.