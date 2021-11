ASSE : la tuile pour Neyou et Moukoudi

Quand rien ne va... L'AS Saint-Étienne, lanterne rouge de Ligue 1 avec 6 points pris en 12 journées, a annoncé avoir perdu deux joueurs pour plusieurs semaines.

Le défenseur central Harold Moukoudi devrait être éloigné des terrains pour quatre semaines suite à une blessure aux ischios de la jambe droite. Le milieu de terrain Yvan Neyou, victime d'une entorse de la cheville droite, ratera les trois prochaines semaines de compétition. Les Verts n'avaient vraiment pas besoin de ça...

