OM : Pierre-Emile Højbjerg est rassuré de la victoire contre Montpellier

Rassuré après la large victoire face à Montpellier (5-1), l’Olympique de Marseille s’est offert un succès de taille pour entamer le sprint final et terminer dans les trois premiers. Comme l’a évoqué Pierre-Emile Højbjerg, tout n’a pas été parfait contre la lanterne rouge, mais l’essentiel est fait et l’OM retrouve sa deuxième place.

«On n’a pas eu les résultats souhaités. Aujourd’hui, ce n’était pas notre meilleur match, mais est-ce que l’état d’esprit du groupe était là ? Oui. On peut encore s’améliorer, l’ambiance de l’équipe m’a plu. Le stade nous a aidé ce soir, il a été impressionnant. Dans un match comme ça, c’est important de pas forcer les choses, on savait que le but allait venir. Parfois, tu peux devenir stressé contre le dernier de Ligue 1, mais le résultat est correct, on est juste énervé de ce but encaissé», a-t-il lâché sur DAZN.