Maroc : Gennaro Gattuso encense Sofyan Amrabat

L’entraîneur de Valence, Gennaro Gattuso (44 ans) s’est exprimé en racontant des anecdotes sur son long parcours de joueur et coach mais en évoquant également un joueur. Il a bien évidemment suivi la Coupe du Monde malgré que l’Italie ne se soit pas qualifiée. Le Maroc et plus particulièrement Sofyan Amrabat (26 ans), l’ont impressionné et il a fait une comparaison assez osée.

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu un joueur comme moi, mais je l’ai vu à la Coupe du monde : Amrabat. Ça m’a beaucoup ému, je lui ressemblais quand j’avais 27 ans », a déclaré l’ancien milieu de terrain rugueux du Milan, entre autres.

