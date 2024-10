Real Madrid : la violente charge de la presse espagnole contre Kylian Mbappé

Il y a ceux qui se focalisent sur les statistiques, qui sont globalement bonnes avec 7 buts en 11 apparitions avec le Real Madrid, et ceux qui regardent les rencontres de Kylian Mbappé, au contenu principalement décevant depuis le début de la saison. Jusqu’alors, la presse espagnole, notoirement As et Marca les deux journaux pro-madrilènes, défendait bec et ongles son nouveau prodige, quand bien même elle notait certaines difficultés dans le jeu.

Mais un cap a visiblement été franchi, et les critiques se montrent plus âpres. En témoigne un article particulièrement virulent d’El Confidencial, dont l’auteur n’a clairement pas apprécié le virage pris par le Real Madrid cette saison. Petit florilège de phrases chocs : « Le fait que pendant des années il ait été considéré comme le fils prodigue ne provoque que l’indifférence. Et il le sait. Et il ne se rebelle pas contre cette forme cruelle de désamour. Il ne change pas de visage, il ne fait pas avancer sa carrière, il ne presse pas, il n’améliore pas son jeu rustique de star mineure en déclin. »

Une déception à la hauteur des attentes

Ou encore : « avec Mbappé, c’est comme si on avait signé Pelé du Cosmos. Chaque match est comme son match d’adieu, on lui pardonne sa maladresse pour tout ce qu’il nous a donné lors de ces étés incroyables ». L’article se charge aussi d’allumer d’autres joueurs (« les garçons qui affichent leur médiocrité au milieu du terrain ne sont pas le Real Madrid. Il n’y a pas d’esprit, il n’y a pas d’âme »), et déplore que la Casa Blanca a perdu une grande partie de sa force collective en voulant empiler les stars offensives.

L’équipe qui a encore gagné les principaux trophées la saison passée, avec la Liga et la Ligue des Champions, a-t-elle encore faim ? L’arrivée d’un Mbappé en quête de son meilleur football, et surtout de meilleures sensations, ne l’aide pas à retrouver sa voracité habituelle. Le Français ne booste pas encore son équipe, et il est même jugé « décevant » et « en méforme » selon les termes d’El Confidencial. Lui qui a été tant désiré par le Real Madrid, ses supporters et sa cohorte de journalistes n’apportent pas encore le regain d’énergie attendu.