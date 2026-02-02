Arbeloa fait une demande au Real Madrid

Arbeloa a retrouvé le sourire dans la capitale espagnole grâce au penalty de Kylian Mbappé. Par ailleurs, après la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano en Liga cette après midi (2-1), l’entraîneur madrilène, Alvaro Arbeloa, a insisté sur l’importance de l’état d’esprit et de la régularité de son groupe. Le technicien s’est montré clair sur les exigences attendues de son équipe. « Je ne suis pas Gandalf le Blanc ! Ce que j’attendais de mes joueurs, c’est ce que j’ai vu : la détermination, l’attitude, la mentalité… Il faut savoir que pour gagner chaque match, la qualité ne suffit pas, nous avons donc besoin de l’effort que nous avons vu aujourd’hui (dimanche) et de cette soif de victoire. Cela va être constant et nous allons travailler sur cette régularité, nous en avons besoin », a-t-il signifié aux médias après le succès au Bernabeu.

L’entraîneur espagnol, qui a réussi à faire taire quelques critiques, a ensuite ajouté un autre propos sur le statut de son équipe. « Il nous faut de la constance dans la performance, dans la mentalité, dans l’ambition, dans l’attitude. Nous devons être très constant parce que c’est le Real Madrid et pour gagner contre le Rayo Vallecano, nous devons en faire plus que les autres équipes de la Liga, comme lorsque nous irons à Valence. Valence jouera sûrement le match de l’année à domicile, et pour les battre, nous devrons faire un match fantastique ». Des paroles qui vont certainement être synonyme de déclic, notamment au vu des récentes prestations qui ne semblent pas être habituelles dans les rangs madrilènes.