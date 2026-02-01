Liga : Kylian Mbappé sauve encore le Real Madrid sur le fil contre le Rayo Vallecano

Le Real Madrid recevait le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu pour un match crucial dans la course au titre, dans le cadre de la 22e journée de Liga. Les Merengues savaient qu’une victoire était impérative afin de rester au contact du Barça, seul leader après son succès contre Elche (3-1). En regain de forme ces dernières semaines, le Real abordait cette rencontre avec confiance, porté par un Kylian Mbappé très en vue, aligné en pointe et soutenu par Vinícius sur le côté gauche et Mastantuono à droite. Arbeloa avait également fait confiance aux autres Français, avec Aurélien Tchouaméni au cœur du jeu et Eduardo Camavinga positionné sur le flanc gauche. En face, le Rayo Vallecano se présentait en grande difficulté, occupant la 16e place du classement avant le coup d’envoi, avec l’objectif avant tout de résister face à un Real déterminé à engranger trois points précieux.

Malgré une entame globalement à l’avantage du Real Madrid, les Merengues ont d’abord frôlé la correctionnelle. Trouvé dans la surface, Akhomach a réalisé un superbe numéro en éliminant successivement Güler puis Camavinga avant de tenter une frappe croisée qui a frôlé le montant droit de Courtois. Un avertissement sans frais pour les locaux, rapidement suivi d’un coup dur avec la sortie sur blessure de Jude Bellingham dès la 9e minute, victime d’un claquage. Brahim Díaz a alors pris sa place. Peu à peu, le Real a repris le contrôle et "Vini" a rallumé le Bernabéu en retrouvant l’inspiration de ses grandes soirées de 2024 : sur une frappe enroulée somptueuse, le Brésilien a trouvé la lucarne, laissant le gardien sans réaction et libérant tout un stade (1-0). Dominateurs, les Madrilènes n’ont toutefois pas su faire le break avant la pause et ont même été inquiétés, notamment sur une tentative de García à la 35e minute, bien repoussée par Courtois.

Le Rayo Vallecano réduit à neuf

Au retour des vestiaires, Ceballos a remplacé Raúl Asencio, repositionnant ainsi Tchouaméni en défense centrale. Le Real a rapidement réclamé un penalty lorsque Mbappé a fait la différence sur le côté gauche avant d’être déséquilibré par Ratiu, sans réaction de l’arbitre à la 47e. Deux minutes plus tard, le Rayo a égalisé : Gumbau a trouvé la tête de García dans la surface, dont la remise a profité à Jorge de Frutos, plus prompt que Tchouaméni pour conclure à bout portant (49e). Les Madrilènes ont tenté de réagir par Güler sur coup franc, puis par Tchouaméni de loin, sans succès (51e), avant que Courtois ne maintienne son équipe à flot en remportant un face-à-face décisif face à Ratiu lancé en contre (64e).

La physionomie du match a basculé à la 68e minute avec l’expulsion directe de Pathé Ciss, coupable d’une semelle violente sur Ceballos, laissant le Rayo Vallecano à dix. Dans la foulée, le Real a accentué la pression et Mbappé a bien cru donner l’avantage aux siens après un contre éclair : parti à gauche, il a éliminé Batalla sorti loin de son but, avant de voir sa frappe dans un angle fermé s’écraser sur la barre transversale. Les Madrilènes ont continué de pousser et Ceballos est passé tout près du but à la 82e minute, après un coup franc joué à deux, frôlant le montant droit. Grâce à un nouveau pénalty de Kylian Mbappé à la dernière minute, le Real Madrid s’est imposé (2-1) et se rapproche à un point du FC Barcelone. Longtemps bousculés malgré leur supériorité numérique, les Merengues ont finalement arraché trois points précieux dans la course au titre. Dans les derniers instants, Chavarria a aussi été exclu.