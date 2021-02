Le FC Nantes a choisi Antoine Kombouaré pour remplacer Raymond Domenech !

La suite après cette publicité

C'est déjà terminé. Télénantes avait donné l'information en début d'après-midi, et celle-ci se confirme via d'autres médias comme 20 Minutes. Raymond Domenech va ainsi être licencié par le FC Nantes, un mois et demi après son arrivée en Loire-Atlantique. Un choix qui avait déjà fait polémique au moment de sa nomination, et qui s'est donc avéré être un échec total.

Il faut dire qu'en sept rencontres sous les ordres de l'ancien sélectionneur, le FC Nantes n'a remporté aucun match. Quatre nuls et trois défaites, et seuls quatre petits buts marqués. Un bilan comptable famélique, et aucun progrès notable dans le jeu, en plus d'une 18e place synonyme de barrages, alors que l'écurie nantaise était 16e à son arrivée.

Il reste sur un énorme échec à Toulouse

Maintenant, il va lui falloir un remplaçant. Et selon 20 Minutes, l'état-major nantais a tranché. C'est Antoine Kombouaré qui va prendre la relève sur le banc du FC Nantes. L'ancien du PSG et du TFC, entre autres, sera ainsi le 19e entraîneur de l'ère Kita, démarrée en 2007. Ancien joueur du FC Nantes, avec qui il a disputé presque 200 rencontres dans les années 80, le natif de Nouméa retrouve les bancs de touche après un passage très compliqué à Toulouse.

Une première partie de saison catastrophique qui a été à l'origine de la relégation des Violets en fin de saison, même s'il avait laissé sa place à Denis Zanko en janvier. Espérons pour le FC Nantes que Kombouaré obtienne de meilleurs résultats qu'en terres toulousaines. La suite du mois de février s'annonce en tout cas animée avec la réception de l'OM le dimanche 21 notamment.