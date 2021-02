FC Nantes : Raymond Domenech sur le point de prendre la porte !

La suite après cette publicité

C'est une nomination qui avait énormément fait parler. En difficulté en championnat, le FC Nantes avait fait le choix d'offrir son banc de touche à Raymond Domenech. Visiblement pas effrayé par le côté polémique du personnage ni son absence d'expérience professionnelle depuis son départ de l'Equipe de France en 2010, Waldemar Kita n'avait pas hésité à offrir un contrat de six mois à l'ancien joueur de l'OL.

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Du moins, pas de la façon qu'espéraient les dirigeants nantais. Un mois après sa nomination, le FC Nantes est relégable, alors que les pensionnaires de La Beaujoire étaient seizièmes au moment de son arrivée. Sous les ordres de Domenech, Imran Louza et sa bande n'ont pas remporté le moindre match, n'affichant aucun progrès dans le jeu qui plus est.

Nantes travaille déjà sur son remplaçant

Au total, quatre matchs nuls et trois défaites, sans forcément avoir affronté des cadors du championnat si on met de côté les réceptions de Lille et de l'AS Monaco. On notera que sur ces sept rencontres, Nantes n'a jamais marqué plus d'un but, et n'a, au total, fait trembler les filets qu'à quatre reprises ! De quoi pousser les dirigeants nantais à mettre fin à l'aventure de Raymond Domenech sur le banc de l'équipe ?

C'est le média Télénantes qui annonce cette nouvelle. Et la chaîne de télévision locale ajoute que l'état-major nantais travaille déjà sur le remplaçant de l'ancien sélectionneur depuis une semaine. Antoine Koumbouaré, Frédéric Hantz, Habib Beye et Rolland Courbis font ainsi partie des candidats. Affaire à suivre...