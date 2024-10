Une destination étonnante s’offre à Paul Pogba

Ce vendredi, le TAS a décidé de réduire la suspension de Paul Pogba (31 ans) de quatre ans à 18 mois, lui qui avait été testé positif à la substance dopante DHEA, lors d’un match de Serie A avec la Juventus en février dernier. Une décision, à la surprise générale, qui n’arrange pas du tout la Juventus puisque le club va récupérer le salaire XXL de l’international français et préfère prioriser les jeunes joueurs dans son nouveau projet incarné par Thiago Motta.

Le manager italien avait d’ailleurs botté en touche à ce sujet lors de sa conférence de presse et la presse italienne évoquait un départ plus que probable du milieu de terrain français. Selon la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba pourrait rebondir loin de l’Europe puisque plusieurs franchises de Major League Soccer, aux États-Unis, l’ont approché. Une destination probable pour le quotidien italien, alors que des clubs saoudiens l’avaient déjà sollicité plus tôt dans l’année.