OM - LOSC : les notes du match

Pour finir le week-end en beauté et surtout cette 4e journée de Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel avait organisé un belle opposition à l'Orange Vélodrome, entre l'Olympique de Marseille (8e, 6 points) et le LOSC (5e, 7 unités). Battus par l'AS Saint-Étienne jeudi après avoir remporté le Classique contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier, les Phocéens voulaient rapidement relever la tête. Les Dogues, eux, étaient invaincus en ce début de championnat (2 victoires, 1 nul). Côté olympien, André-Villas Boas alignait son 4-3-3 et titularisait Nagatomo sur la gauche de la défense. Christophe Galtier sortait lui un 4-4-2 avec David et Yilmaz devant.

Dans un début de match intéressant, les Phocéens essayaient d'allumer la première mèche, tandis que les Lillois cherchaient eux la profondeur et Yilmaz, souvent signalé en position de hors-jeu. L'avant-centre turc trouvait d'ailleurs le chemin des filets dès la 5e minute mais ce dernier était parti trop tôt. Mais dans cette première période, les occasions n'étaient pas nombreuses, contrairement aux espaces puisque les deux équipes jouaient rapidement vers l'avant. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour les premières opportunités, puisque Luiz Araujo s'en créait deux (29e, 30e). Les Dogues terminaient même le premier sur une grosse frappe de Celik sortie par Mandanda (43e).

Valère Germain en sauveur, Mandanda quasiment impassable

Au retour des vestiaires, on attendait alors une réaction phocéenne mais l'OM prenait l'eau dès la reprise. Après une tentative non cadrée de Bamba (46e), les Phocéens craquaient sur une tentative d'Araujo, qui s'était défait de Nagatomo juste avant (47e, 0-1). Le Japonais était en difficulté et suite à une perte de balle de sa part, Yilmaz trouvait le poteau de Mandanda (49e)... Les joueurs d'André Villas-Boas reprenaient ensuite légèrement leurs esprits mais la réaction, avec la tête de Benedetto, ne faisait pas frissonner les Dogues (51e). Mandanda décidait alors d'endosser le costume de sauveur à plusieurs reprises. Le portier olympien sortait le grand jeu face à David (62e) et Araujo (63e) avant de voir sa barre transversale repousser le coup-franc de ce dernier (66e).

Mais finalement, les Phocéens réagissaient. À l'entrée de la surface, Rongier tentait sa chance et sa tentative enroulée finissait sur le poteau de Maignan, qui était battu (70e). André-Villas Boas et Christophe Galtier multipliaient alors les changements et ceux du Portugais étaient décisifs. Après un nouvel arrêt de Mandanda (78e), Sanson trouvait Germain sur un corner qui battait Maignan de la tête pour l'égalisation (85e). L'OM revenait donc de loin au vu du scénario et le score en restait là. Les deux équipes prenaient donc un point : l'OM passait 7e tandis que le LOSC restait 5e au classement.

L'homme du match, Mandanda (7,5) : l'indéboulonnable gardien de l'Olympique de Marseille a clairement répondu présent durant cette soirée. Pas inquiété durant environ 40 minutes, le champion du Monde 2018 a sorti une frappe de Celik avant la pause (43e) mais a ensuite dû s'incliner face à Araujo (47e) où il n'a rien pu faire. Derrière, il a sauvé les siens en stoppant le tir de David (62e) et une autre frappe du buteur lillois (63e), avant un arrêt sur une tête d'André (75e). Il a donc encaissé un but mais a quand même sauvé son équipe à plusieurs reprises.

Olympique de Marseille

Sakai (5) : sur son couloir droit, le Japonais a énormément couru et n'a pas ménagé ses efforts. Mais avec des clients comme David ou Bamba, le latéral a eu du mal défensivement, la faute certainement à son placement assez haut sur le terrain. À noter son important sauvetage devant Yilmaz peu de temps avant la mi-temps (40e). Il a ensuite terminé la rencontre côté gauche et l'a plutôt bien terminé.

Caleta-Car (4,5) : le grand défenseur croate a parfois eu du mal à contenir Yilmaz, mais également Araujo qui s'est fait plaisir côté lillois. Dans les airs, il a tout de même été encore là quand il a fallu donner un peu d'air à son équipe. Un match qui ne restera pas dans les annales.

Alvaro (5) : comme souvent, le défenseur espagnol n'a rien lâché et a souvent agacé ses adversaires. Mais avec son coéquipier Caleta-Car, il a eu du mal à se positionner pour stopper David et surtout Yilmaz. Quelques interventions importantes à notifier cependant mais le match a été compliqué, comme pour tous les joueurs de l'OM qui s'en sortent bien ce soir.

Nagatomo (2) : pour sa première sous le maillot phocéen, le latéral japonais s'est manqué, tout simplement. Souvent en retard dans ses interventions, l'ancien joueur de Galatasaray a rapidement dû se calmer après avoir reçu un avertissement (21e). Son début de deuxième période a été catastrophique avec un duel raté sur le but d'Araujo (47e) et perte de balle avant le poteau de Yilmaz (49e). Logiquement, André Villas-Boas l'a remplacé en premier par Sarr (60e) qui est passé côté droit.

Rongier (3,5) : l'ancien Nantais va devoir rapidement oublier sa prestation du jour. Dans l'entrejeu phocéen, le milieu de terrain français a eu d'énormes difficultés et les Dogues l'ont passé trop rapidement. Il a également perdu des ballons dangereux, ce qui n'est pas forcément une habitude chez lui. Une rencontre très compliquée. En attaque, il aurait pu marquer mais a trouvé le poteau (70e). Remplacé par Gueye (71e) .

Kamara (4,5) : dans ce rôle de sentinelle, le joueur de 20 ans est souvent intéressant. Moins en vue ce soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, le milieu de terrain a quand même récupéré des ballons mais avec ses coéquipiers de l'entrejeu, il a eu du retard sur les offensives adverses et les espaces étaient trop nombreux. Certainement fatigué également par l'enchaînement des rencontres.

Sanson (3,5) : positionné sur le papier en numéro 8, le natif de Saint-Doulchard a évolué très haut ce soir, presque aux côtés de Benedetto. Un placement difficile à comprendre qui ne lui a pas réussi puisque le milieu de terrain français n'a jamais su s'imposer, que ce soit dans les duels ou avec le ballon. Au fil de la rencontre, il a joué un peu plus bas mais il n'a pas forcément retrouvé de couleurs, sauf sur ce bon corner où il a trouvé Germain pour l'égalisation (85e).

Thauvin (4) : avec sa patte gauche, le joueur de 27 ans a souvent été cherché pour faire la différence. Plutôt intéressant balle au pied, ce dernier a tenté de combiner avec Payet ou encore Benedetto mais ça n'a rien donné à chaque fois. Et sur le plan offensif, il n'a pas vraiment pu tenter sa chance, la faute à un bon marquage des Dogues. Il a cédé sa place à Germain (71e) qui a bien repris le corner de Sanson pour égaliser de la tète (85e) et donc endosser le costume de sauveur.

Benedetto (3,5) : de retour de suspension (suite à son carton rouge reçu contre le Paris SG), l'avant-centre argentin n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Bien pris par les défenseurs centraux lillois et surtout Fonte, l'ancien élément offensif de Boca Juniors avait pourtant débuté par une frappe contrée au bout de quelques secondes. Mais derrière, il n'a pas vraiment vu le ballon. Remplacé par Aké (78e) . Le jeune joueur de l'OM a tenté de faire la différence avec sa vitesse, en vain.

Payet (2,5) : à gauche, dans l'axe, à droite. Le numéro 10 phocéen a souvent changé de position ce soir pour se démarquer sur le terrain. Malheureusement, il a manqué de fraîcheur et n'a jamais pu montrer de belles choses. L'enchaînement des matches laisse donc des traces chez le joueur âgé de 33 ans qui, même sur les coups de pied arrêtés, a manqué de précision. Remplacé par Radonjic (72e) qui n'a pas eu beaucoup de ballons sur son côté.

LOSC