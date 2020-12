Lautaro Martinez n'a aucune raison de quitter l'Inter selon son agent

L’été dernier, alors que la presse espagnole évoquait un accord entre Lautaro Martinez et le FC Barcelone, l’Inter n'avait finalement trouvé aucun terrain d’entente avec le club catalan et décidait de mettre un terme aux nombreuses spéculations. L’Argentin avait même fini par accepter une prolongation de contrat assortie d’une belle revalorisation salariale. Depuis, six mois se sont écoulés... mais le Barça n’aurait toujours pas lâché prise. Du moins avant les dernières déclarations de l’agent du joueur. En effet, au cours d’un entretien accordé au quotidien argentin Olé, Carlos Alberto Yaqué a évoqué l’avenir de son joueur et a rapidement balayé les rumeurs qui enverraient son poulain en Catalogne.

«Il est bien là où il est. Il grandit et apprend. C'est un gars avec un potentiel énorme, sans limite, qui peut devenir un joueur de premier plan. Le plus important est qu'il se soit habitué très rapidement au football européen. Il est arrivé et a immédiatement joué, marqué et montré au public qu'il aimait ça. Il a encore trois ans de contrat. Celui qui le veut devrait aller parler avec l'Inter. Mais là, il est calme et heureux, il joue et grandit», a ainsi conclu son agent. De quoi refroidir les ardeurs catalanes ? Affaire à suivre.