Le FC Barcelone place 14 joueurs sur le marché des transferts, les nouveaux incidents autour d'Old Trafford choquent l'Angleterre

La suite après cette publicité

Le Barça prépare un grand ménage

Le match nul sur la pelouse de Levante mardi soir (3-3) a sans doute fait prendre conscience au FC Barcelone que le titre était perdu. Du coup, depuis hier, c'est un enchainement de réunion afin de faire le bilan de la saison. Comme le rapporte Sport, Joan Laporta et Ronald Koeman se sont vus hier, «en face-à-face», afin d'évoquer tout cela. Rien n'a filtré sur l'avenir du Néerlandais pour le moment. En revanche, une chose est certaine : l'été barcelonais va être marqué par un grand ménage. Quatorze (oui, oui 14) joueurs vont être placés sur le marché des transferts, comme le rapporte Mundo Deportivo. Des hommes comme Coutinho, Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Neto, Junior Firpo ou encore Matheus Fernandes vont être priés d'aller voir ailleurs. Comme nous vous le relayions hier, le FC Barcelone a les finances dans le rouge vif, sa masse salariale étant colossale. Elle plombe les comptes du FC Barcelone et doit être réduite. L'été 2021 doit servir à cela.

Les nouveaux incidents devant Old Trafford s'affichent en une

Liverpool a remporté le Derby d'Angleterre hier sur la pelouse de Manchester United (4-2). Les Reds sont toujours dans la course à la Ligue des Champions, mais ont surtout réussi «à braver la tempête» hier, comme le rapporte le Daily Telegraph. La tempête avant la rencontre lorsqu'il a fallu se rendre à Old Trafford afin de disputer la rencontre alors que de nouvelles manifestations avaient lieu de la part des fans de MU pour réclamer le départ de la famille Glazer du club. Ces derniers s'en sont notamment pris au bus de Liverpool qui se rendait au stade, lui crevant les pneus. Heureusement, comme le rapporte The Times, ceci était un leurre. Le vrai bus empruntant un autre itinéraire pour éviter tout cela. Les manifestations parfois violentes choquent l'Angleterre et mettent en colère une ancienne légende du club, Gary Neville. Pour lui, tout cela est la faute des Glazers, comme il l'exprime dans les colonnes du Guardian. Pour lui, ils ont fait de Old Trafford, «une prison». «L'image est dévastatrice pour le club.» Et la Premier League.

Mourinho veut Buffon à la Roma

José Mourinho ne prendra ses fonctions officiellement à la tête de l'AS Roma que le 30 juin, mais le «Special One» est déjà au travail à en croire la presse italienne. Selon Tuttosport, le Portugais s'est déjà penché sur le mercato et les contours de son futur effectif, et il a eu une idée. Pourquoi ne pas faire venir dans la capitale italienne, l'emblématique gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon ? En fin de contrat avec la Vieille Dame, l'ancien portier du PSG a déjà indiqué qu'il ne prolongerait pas l'aventure à Turin. Il ne sait pas pour le moment ce qu'il souhaite pour son avenir. Un dernier défi ou la retraite. Un coup de fil du «Special One» et c'est reparti pour une saison ?