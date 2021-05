Le plan mercato XXL que demande Pep Guardiola à Manchester City, le FC Barcelone commence à douter de Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Le mercato de folie demandé par Guardiola

À peine champion, Manchester City se penche déjà sur la saison prochaine et les contours de son effectif afin de conserver la Premier League en 2021-2022. Pour cela, Pep Guardiola a fait sa liste de courses auprès de sa direction et l'Espagnol a de la suite dans les idées. Comme le rapporte The Times, sa priorité est de remplacer Sergio Agüero. Pour cela, il a 4 idées : Erling Haaland (Dortmund), Harry Kane (Tottenham), André Silva (Francfort) et Lautaro Martinez (Inter). Guardiola aimerait aussi recruter Declan Rice (West Ham) afin de remplacer Fernandinho. Il voudrait aussi un nouvel arrière gauche après la saison moyenne de Benjamin Mendy. Et enfin, il voudrait que son club se lance dans les négociations pour Jack Grealish (Aston Villa). Une information confirmée par le Daily Telegraph ce matin.

Koeman en danger à Barcelone ?

La défaite contre Grenade il y a quelques jours, puis les deux nuls contre l'Atlético et Levante ont fragilisé la position de Ronald Koeman au FC Barcelone. Du moins, c'est ce que l'on comprend lorsqu'on lit la presse espagnole ce matin. Sport écrit noir sur blanc que le Néerlandais est «remis en cause» au sein du club après ces derniers résultats décevants, qui vont probablement couter le titre aux Blaugranas. Il ne serait pas sûr de rester la saison prochaine. Une réunion a d'ailleurs eu lieu hier avec Joan Laporta. Koeman a pu donner des explications aux récentes contre-performances et l'avenir de ce dernier aurait été évoqué. Son cas diviserait la direction catalane, complète El Pais. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait installé «le doute» dans la tête des décideurs du club.

Laporta rêve d'Haaland

Même si Sergio Aguero et Memphis Depay, tous les deux en fin de contrat, font la une de Mundo Deportivo ce matin, le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, ne rêve lui que d'un seul homme pour l'attaque du FC Barcelone : Erling Haaland. L'impressionnant attaquant du Borussia Dortmund affole tous les cadors européens qui vont se livrer un combat sans merci pour le faire signer. Selon Sport, Laporta fait tout afin de trouver la bonne formule qui amènerait le Norvégien à Barcelone. Mais plusieurs problèmes lui font face. La situation économique du Barça est catastrophique, le BVB va se montrer dur en affaire et, surtout, d'autres clubs comme Manchester City et le Real Madrid sont à l'affût. Le feuilleton continue.