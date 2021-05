Liga : le FC Barcelone, piégé à Levante après un match de folie, s'éloigne du titre

La folle course au titre en Espagne se poursuit. Alors que les quatre équipes de tête n'ont pas réussi à se départager lors de leurs affrontements directs au cours de la 35ème journée de Liga - FC Barcelone vs Atlético de Madrid (0-0) et Real Madrid vs Séville (2-2) - le Barça se déplaçait à Valence pour y défier Levante au stade Ciutat de València ce mardi soir pour le compte de la 36ème levée du championnat espagnol. Les Blaugranas avaient un objectif en tête : reprendre leur marche en avant pour prendre provisoirement les commandes de la Liga et ainsi rêver jusqu'au bout du titre de champion d'Espagne. Pour valider le maintien des Granotes, 14èmes au coup d'envoi de cette partie, Paco López composait un 5-4-1 avec Miramon, son capitaine Morales et Marti seul en point. De son côté, Ronald Koeman alignait une nouvelle fois un 3-5-2 avec notamment Piqué, Lenglet, De Jong ainsi que le duo Griezmann-Messi en attaque, avec la titularisation de Dembélé en piston droit.

La première occasion intervenait très rapidement puisque De Jong récupérait un ballon sur la droite de la surface de Levante pour servir Pedri en retrait mais l'international espagnol envoyait une lourde frappe hors du cadre (2e). Puis, trois minutes plus tard, même duo pour une nouvelle alerte sur les cages des locaux : De Jong s'arrachait sur une longue ouverture pour servir en retrait Pedri qui butait cette fois sur le portier adverse, auteur d'une somptueuse parade (5e). Après ce gros départ des Blaugranas, les Granotes mettaient un peu plus le pied sur le ballon, sans pour autant se montrer dangereux, à l'image de cette tentative lointaine de Morales (17e). Et alors que le Barça ronronnait, Messi surgissait et reprenait magistralement un centre d'Alba contré pour tromper Fernandez et ouvrir le score (0-1, 26e), inscrivant au passage son 29ème but de la saison en Liga.

Levante n'a rien lâché et contrarie le Barça

Une réalisation qui avait de quoi libérer les Catalans, plus entreprenants, en témoignent ces tentatives d'Alba (28e) puis Messi (29e). Barcelone poussait pour faire le break et était logiquement récompensé. Grâce à une remise en retrait parfaite de Dembélé, auteur d'un beau déboulé sur la droite, Pedri n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise (0-2, 34e). Après la pause, la bande de Messi avait encore faim et la Pulga dévissait dans la surface et manquait ainsi d'alourdir la marque (47e). Levante avait le contrôle du cuir et, malgré un lob raté signé De Jong (56e), renversait totalement la situation de cette partie, grâce à un doublé de Morales, d'abord buteur de la tête (1-2, 57e) puis d'une sublime volée du gauche après une perte de balle de Messi (2-2, 59e). Une égalisation méritée mais qui avait le mérite de réveiller le FC Barcelone, qui reprenait l'avantage grâce à une frappe clinique de Demblélé à droite de la surface de réparation (2-3, 64e). Le champion du monde français signait son 6ème but de la saison en championnat.

Malgré ce nouvel avantage au tableau d'affichage, le club catalan ne faisait guère preuve de sérénité et Levante, qui aime embêter les cadors du championnat espagnol cette saison (victoire à Madrid, 4 points sur 6 pris contre l'Atlético de Madrid), jouait crânement sa chance pour tenter ne serait-ce que d'arracher un point. Et ce qui devait arriver arriva. Après s'être joué de Dest, Toño voyait son centre repris victorieusement par Sergio Leon, devançant Piqué pour couper la trajectoire et tromper Ter Stegen (3-3, 83e). Le score n'a finalement plus bougé et, au terme d'une folle rencontre, les deux équipes se quittent dos-à-dos, un résultat plutôt logique après 90 minutes. Le FC Barcelone (2ème, 76 points), qui perd encore de précieux points dans la course au titre, repasse devant le Real Madrid et revient à un point de l'Atlético de Madrid. Mais les Blaugranas manquent surtout une opportunité de s'emparer du fauteuil de Liga qui pourrait bien ne plus se représenter, à deux journées de la fin. Levante (13ème, 40 points), qui restait sur 4 défaites lors de ses 5 dernières sorties, peut se réjouir de ce point obtenu et évoluera bel et bien dans l'élite du championnat espagnol la saison prochaine.

