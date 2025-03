LOSC : Ayyoub Bouaddi a encore bluffé tout le monde

Il n’y a pas à dire, la génération 2007 a de très beaux ambassadeurs. Sans parler des ovnis Lamine Yamal et Pau Cubarsi, étourdissants avec le Barça depuis l’âge de 16 ans, d’autres promesses pointent le bout de leur nez cette saison. Geovany Quenda et Rodrigo Mora épatent au Portugal, quand le futur joueur de Chelsea, Estêvão, est devenu international brésilien ces derniers mois, ou qu’Ethan Nwaneri, lancé chez les professionnels à 15 ans, enchaîne désormais les performances de haute voltige avec Arsenal.

À côté d’eux, Ayyoub Bouaddi ne bénéficie peut-être pas de la même exposition à l’étranger, mais la donne devrait changer en Allemagne, où le milieu de terrain lillois a laissé sa carte de visite hier soir. Titulaire face au Borussia Dortmund, le joueur de 17 ans a survolé la rencontre avec son flegme habituel, sans jamais permettre au vieux briscard Marcel Sabitzer d’exister. Le contexte pouvait s’annoncer piégeux dans un Signal Iduna Park éruptif, nouveau pour lui, mais comme face au Real Madrid ou la Juve plus tôt dans la saison, Bouaddi l’a fait voler en éclats. Un nouveau grand d’Europe accroché à son tableau de chasse.

La France et le Maroc vont se battre pour lui

«Il a 17 ans mais joue comme un trentenaire. Il est calme, serein, il a une justesse technique, une intelligence de placement, n’a pas peur sous pression… c’est lui régulateur du jeu lillois, analysait Samir Nasri sur le plateau de Canal+ après le match. C’est impressionnant, franchement chapeau. Et je trouve qu’il a encore progressé, qu’il prend de plus en plus de risques dans la passe, qu’il casse des lignes…» Pour l’ensemble de son œuvre, l’international espoir tricolore a hérité de la note de 8/10 dans le journal L’Équipe, soit la plus haute de la rencontre.

Même son de cloche chez le média pro-LOSC, le Petit Lillois, qui écrit : «la Ligue des Champions est sa compétition et il ne cesse de le démontrer. Imperturbable, capable de résister à la pression dans n’importe quelle position, il a incarné l’équilibre parfait dans le jeu lillois». «Bouaddi en Monsieur Propre», a de son côté écrit La Voix du Nord. Ces derniers mois, Bouaddi continue de franchir les paliers à une vitesse hallucinante, lui qui était devenu en octobre 2023, face à Klaksvik (Îles Féroé), le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match d’une Coupe d’Europe, à 16 ans et 3 jours. Il devrait sans aucun doute faire des émules dans les mois à venir, aussi bien chez les clubs, que les sélections, lui qui reste éligible pour évoluer avec les Bleus, et le Maroc.