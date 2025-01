Brest officialise l’arrivée de sa première recrue

Brest a enfin lancé son mercato hivernal et il le fallait. Après une hécatombe de blessures au poste de latéral gauche, le club breton cherchait activement un profil pour cet hiver. Et c’est finalement Justin Bourgault, 19 ans et joueur de Concarneau qui a débarqué ce jeudi. Le jeune joueur a résilié son contrat pour signer dans la foulée avec Brest.

«Le Stade Brestois 29 et l’US Concarneau ont trouvé un accord de principe pour la venue du jeune latéral gauche Justin Bourgault (19 ans) à Brest. Il sera présent ce vendredi dans la Cité du Ponant pour s’engager sur une durée de quatre ans et demi sous les couleurs des Rouge & Blanc (sous réserve du résultat de la visite médicale) », explique le club dans son communiqué.