MU est impressionné par Luis Enrique

Le Manchester Evening News en est convaincu : la direction de Manchester United a acté l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer dans les prochaines semaines. Mais dénicher son successeur demeure complexe, surtout à ce moment de la saison. Les candidats ne manquent pas, mais la situation contractuelle de ces derniers pourrait freiner les négociations.

La suite après cette publicité

Si la piste Zidane a été évoquée, les Red Devils apprécieraient énormément Erik ten Hag, et seraient également impressionnés par un certain Luis Enrique. En parallèle, un nom reviendrait également avec insistance dans les couloirs d'Old Trafford : celui de Brendan Rodgers. Mais là encore, l'aspect contractuel reste un obstacle majeur. En attendant, Ole Gunnar Solskjaer s'accroche plus que jamais à son poste...